RMC L'After Foot : Grille des programmtions et chroniqueurs de la saison 2024-2025

Découvrez la structure complète de L'After Foot sur RMC avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et la Génération After. Horaires et invités des soirs de match.

La grille de programme de L'After Foot sur RMC est structurée en trois blocs distincts pour capter l'audience dès le début de la soirée. Nicolas Jamain anime l'émission " Génération After " de 20h00 à 22h00, ouvrant ainsi les débats avec une équipe de chroniqueurs fidèles à l'univers de la radio. Ce créneau initial permet de poser le contexte avant les matchs majeurs ou les actualités brûlantes du football.

La jeunesse de Génération After et l'After Live

L'équipe de " Génération After " rassemble des figures connues pour avoir grandi avec l'émission historique. Elle inclut Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ces chroniqueurs assurent des débats passionnés, des décryptages tactiques et accueillent des invités extérieurs pour enrichir la couverture médiatique.

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Lors des soirs de match, le format évolue vers " After Live ", qui s'étend de 20h00 à 23h00. Ce bloc est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette rotation permet de varier les styles d'animation et d'apporter un regard frais sur les rencontres sportives en direct.

Renforts européens et piliers historiques

Pour les soirées de Coupes d'Europe, le dispositif s'enrichit de la présence d'anciens professionnels renommés. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe d'animation. Leur expertise technique et leur expérience du haut niveau apportent une crédibilité supplémentaire aux analyses proposées aux auditeurs de RMC.

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Le cœur de l'émission, la version originelle et historique de L'After Foot, occupe la deuxième partie de soirée. Elle se déroule de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final d'un match) jusqu'à minuit. Ce block est animé par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette stabilité horaire renforce l'identité de la radio du sport.

Novations du week-end et impact des débats

Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission historique le vendredi et le samedi. Cette nomination marque une évolution notable dans la composition de l'équipe du week-end, apportant une dynamique différente aux soirées de fin de semaine. L'objectif est de maintenir la référence du show d'après-match depuis vingt-et-un ans.

L'After Foot continue de se définir comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Les audiences suivent les réactions des joueurs et entraîneurs, ainsi que les conférences de presse. Les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC créent un espace de discussion unique dans le paysage radiophonique français.