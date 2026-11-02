RMC : L'After Foot dévoile sa grille des chroniqueurs et ses invités stars pour la saison

La radio RMC présente la nouvelle composition de l'After Foot avec la Génération After, les animators historiques et les experts invités pour les grands matchs.

L'émission de football emblématique After Foot , diffusée sur RMC , a détaillé sa programmation complète pour la saison en cours. La radio généraliste consacre un créant majeur à son talk-show phare, structurant la soirée autour de plusieurs unités distinctes. Cette organisation vise à offrir un contenu riche allant des débats entre jeunes chroniqueurs aux analyses d'experts internationaux.

La Génération After et le format nocturne

Nicolas Jamain prend les rênes du début de soirée avec l'émission " Génération After ". Ce programme s'étend de 20h00 à 22h00 chaque soir. Il met à l'honneur une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi auprès de la plateforme. Walid Acherchour , Kevin Diaz , Jimmy Braun , Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo animent les débats et décryptages. Le format inclut également des interviews d'invités spéciaux.

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Les soirs de match, le format évolue vers " After Live ". Cette version s'étire de 20h00 à 23h00. Carine Galli , Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre s'y relaient à la présentation. Pour les grandes échéances européennes, le dispositif se renforce. Emmanuel Petit , Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe d'analyse.

L'après-match historique et les nouvelles assignations

La seconde partie de la soirée réserve la tradition du talk-show originel. De 22h00 à minuit, ou dès la fin des matchs, la version historique reprend ses droits. Gilbert Brisbois et Daniel Riolo incarnent ce pilier central depuis des décennies. Ils sont assistés par Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre . Cette configuration est la norme du dimanche au jeudi.

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Une nouveauté structurelle marque cette nouvelle saison. Jérome Sillon prend désormais les commandes du show. Il est aux commandes les vendredis et samedis. Cette modification permet d'adapter la tonalité du débat aux rythmes hebdomadaires du football professionnel.

Débats sur la sélection et performances individuelles

Le 2 novembre, les chroniqueurs se sont concentrés sur l'actualité du football international. Daniel Riolo a exprimé son incompréhension face au choix de Antoine Griezmann . L'ancien attaquant a tourné le dos au public français lors d'une prestation récente. Jean-Louis Tourre a proposé une autre lecture. Il attribut ce geste au malaise du joueur face aux polémiques.

Concernant Karim Benzema et le Real Madrid , les analyses ont été plus positives. Daniel Riolo et Florent Gautreau ont salué la performance de la semaine. Ils ont suggéré un retour au poste de numéro 9 pour la France . Daniel Riolo a notamment souligné la force mentale exceptionnelle de l'attaquant espagnol.

Chaque jour, le Best-of de l'émission est proposé sur RMC . Ce condensé permet aux auditeurs de retrouver les meilleurs moments. L'émission se présente comme la référence historique des fans de football. Le programme prolonge les rencontres sportives par des réactions de joueurs. Les entraîneurs sont également interrogés lors des conférences de presse. Les débats mêlent supporters et experts de la radio.