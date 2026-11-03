RMC Après-Match : Les horaires et chroniqueurs de l'émission phare du football

Découvrez la structure détaillée de l'After Foot sur RMC. Qui anime Génération After, après la rencontre et les soirs de coupes ? Retrouvez tous les noms.

L'émission iconique RMC l' After Foot perpétue sa tradition d'analyse sportive quotidienne avec une programmation structurée et des équipes dédiées. Cette radio du sport maintient son statut de référence depuis vingt et un ans en offrant un décryptage immédiat de l'actualité footballistique mondiale.

Structure horaire et chroniqueurs de la soirée

Nicolas Jamain assure la présentation de l'émission Génération After entre 20 heures et 22 heures. Ce plateau réunit des chroniqueurs ayant grandi avec la émission, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Leur format repose sur des débats passionnés, des décryptages approfondis et l'arrivée régulière d'invités spécialisés. Cette tranche horaire permet de poser les bases de la discussion avant l'arrivée des résultats sportifs majeurs de la journée.

Spécificités des soirs de match et Coupes d'Europe

Les soirs de match, l'After Live s'étend sur une durée plus longue, de 20 heures à 23 heures. Cette version est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre pour accompagner les directements des rencontres en direct.

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Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer spécifiquement le dispositif lors des soirs de Coupes d'Europe. Leur expertise de joueurs internationaux apporte une dimension technique supplémentaire aux analyses proposées aux auditeurs.

La tranche historique et les commandes du week-end

La deuxième partie de soirée, de 22 heures ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, propose la version originelle et historique de l'After. Ce plateau réunit Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Pour la saison en cours, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission spécifiquement les vendredis et samedis. Cette variation permet de maintenir une fraîcheur éditoriale tout en conservant l'identité forte de l'émission historique.

Analyses récentes et débats de fond

Le Top de l'After Foot a récemment vu Daniel Riolo s'insurger contre la formule actuelle de la Ligue des Champions. Il a qualifié ce format d' hypocrite, soulignant que les écarts de niveau entre les clubs restent trop importants pour garantir une équité compétitive.

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Les débats ont également couvert les résultats européens, avec des analyses sur la domination du Bayern Munich face à l'Atlético Madrid à Madrid. Polo Breitner et Edgar Groleau ont qualifié l'équipe allemande de surpuissante lors de cette rencontre.

Manchester United et Michael Carrick ont également offert un peu d'espoir aux supporters anglais dans leurs dernières performances. L'émission permet ainsi de prolonger les rencontres et de discuter des réactions des joueurs et entraîneurs après les matches.

Identité de l'émission et engagement quotidien

L'After Foot se définit comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Elle continue de capter l'attention des fans grâce à ses conférences de presse d'après-match et aux débats animés entre supporters et experts.

Les auditeurs RMC peuvent écouter chaque jour le Best-of de l'Afterfoot, confirmant l'engagement quotidien de la plateforme. Ce show d'après-match reste donc la référence incontournable pour quiconque souhaite approfondir son analyse du football professionnel.