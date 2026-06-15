Riyad Mahrez et l'Algérie de retour à la Coupe du monde après douze ans d'absence

À 35 ans, Riyad Mahrez, capitaine de l'Algérie, participe à sa deuxième Coupe du monde après sa première apparition en 2014. L'occasion pour le joueur et les Fennecs de tourner la page des non-qualifications de 2018 et 2022.

Après douze ans d'absence, Riyad Mahrez , capitaine de l' Algérie , retrouve la Coupe du monde à 35 ans. Le joueur, qui n'avait disputé que 72 minutes lors de l'édition 2014 au Brésil, vit son deuxième et dernier Mondial.

Il a l'occasion de tourner la page des déceptions de 2018 et 2022 où les Fennecs n'avaient pas réussi à se qualifier. Appelé surprise en 2014 par Vahid Halilhodzic, Mahrez s'était alors imposé grâce à son talent de dribbleur et sa capacité à se sortir de situations compliquées. Titulaire contre la Belgique, il avait joué 72 minutes avant d'être remplacé. Cette expérience, bien que brève, avait lancé sa carrière internationale.

Aujourd'hui, avec 115 sélections et 38 buts, il est l'un des trois joueurs de l'effectif à avoir déjà connu un Mondial, aux côtés d'Aïssa Mandi et Nabil Bentaleb. Le gardien de but, en revanche, n'a pas cette expérience. L'équipe d'Algérie se prépare à affronter l'Argentine, la Jordanie et l'Autriche en phase de groupes. Mahrez, qui évolue en Arabie saoudite à Al-Ahli depuis 2023, reste compétitif avec quatre buts et neuf passes décisives en 27 matchs de championnat.

Il a également remporté deux Ligue des champions asiatiques. Si une retraite internationale après la compétition n'est pas encore officialisée, Mahrez a déjà indiqué que ce Mondial serait son dernier. Une dernière danse pour le joueur qui a marqué l'histoire des Fennecs, notamment avec la victoire à la CAN 2019. Les attentes sont grandes pour cette troisième participation, qui pourrait enfin réconcilier l'Algérie avec son parcours mondial après les échecs des qualifications précédentes





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