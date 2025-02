Rivesaltes/Baixas/Espira d'Agly XV vs US Tarascon-sur-Ariège : Ne rien lâcher !

Les Catalans, désireux de rebondir après leur défaite contre Quillan, accueillent les Tarasconnais, en difficulté dans le classement. Les deux équipes s'affrontent dimanche à 15h15 au stade municipal Serge-Toreille à Baixas.

Dimanche dernier, l'équipe de Rivesaltes/Baixas/Espira d'Agly XV a subi une défaite à Quillan, à seulement un point du leader. Les Audois s'avèrent indomptables sur leur terrain. Les Catalans, désireux de rebondir rapidement après ce faux pas, accueillent les Tarasconnais, englués dans les profondeurs du classement. Ils pourront compter sur un pack dynamique et solide, ainsi que sur l'expérience de leur ouvreur, Nicolas Sanchez, artilleur chevronné depuis près de 20 ans.

Les Catalans, clairement identifiés comme des prétendants à la montée, désirent montrer qu'ils ne sont pas là par hasard. Ils se souviendront néanmoins du match aller où l'UST avait subi une défaite 10-18 malgré une résistance tenace. Côté ariégeois, le coach Thierry Tourtoulou affirme que « les gars ont montré qu'ils avaient des valeurs, et ils donneront tout jusqu'au bout ». Malgré la déception et l'injustice subies dimanche dernier à domicile contre Tournefeuille, les coéquipiers de Klapper et consorts savent ce que signifie « l'honneur du maillot ». Quel que soit le résultat de ce dimanche, ils reviendront avec le sentiment d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes, avec un état d'esprit retrouvé depuis la reprise en main par le duo Rescannières - Tourtoulou. Bertrand Audabram, à l'ouverture, espère retrouver le terrain après avoir été empêché dimanche par des côtes douloureuses. Même si Noha Blanc a parfaitement rempli son rôle de remplaçant, le retour de Bertrand, associé à Paul Laffont à la mêlée, est une garantie pour les Rouges et Blancs. En revanche, les blessures, notamment en première ligne, sont un problème. Colléoni et Marchant sont sur le flanc. Si l'équipe fanion présentera une équipe compétitive, l'équipe réserve souffrira de ces absences et devra se rabattre sur les renforts des juniors. La seule consigne pour l'équipe fanion : « Ne rien lâcher ! » « Nous avons la responsabilité d'un club, une éthique. Jusqu'au bout, on sera là ! » Thierry Tourtoulou, connaissant bien « l'amour d'un maillot », compte bien transmettre cette flamme à ses joueurs. « On sait où on est, et après une défaite c'est toujours compliqué de rebondir. Mais comptez sur nous (avec Patrick Rescannières) pour trouver les mots ». Malgré les absences et la dernière place synonyme de relégation, les Tarasconnais ne se rendront pas sur le terrain de Serge Toreille en victimes expiatoires.





Rugby Excellence B Rivesaltes/Baixas/Espira D'agly XV US Tarascon-Sur-Ariège

