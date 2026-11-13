Risques MASLD : Sodas et boissons sans sucre menacent la santé du foie selon une étude

Une recherche de l'université de Soochow révèle que même une seule canette de boisson industrielle augmente significativement le risque de MASLD, une maladie hépatique métabolique.

Une récente étude menée par les chercheurs de l'université de Soochow, située en Chine, a mis en lumière les dangers sanitaires liés à la consommation de boissons industrielles. Cette recherche démontre que les risques pour la santé ne se limitent pas aux boissons contenant du sucre, mais s'étendent également aux produits sans sucre. Les scientifiques ont identifié un lien direct entre la consommation de ces liquides et le développement accru de la MASLD chez les individus qui ne s'en tiennent pas exclusivement à l'eau.

Mécanisme de la MASLD et risques hépatiques

La MASLD, acronyme de Metabolic dysfunction-Associated Liver Disease, désigne la Maladie hépatique stéatosique associée à un dysfonctionnement métabolique. Cette pathologie, souvent surnommée "foie gras" non alcoolique, touche les personnes souffrant d'un syndrome métabolique incluant obésité abdominale, cholestérol élevé, diabète ou hypertension artérielle, sans consommation d'alcool. Elle se caractérise par une accumulation anormale de graisses dans le foie, une lésion qui peut progresser vers une cirrhose, une cicatrisation sévère du foie aux effets similaires à ceux d'une forte consommation d'alcool.

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Il s'agit de la forme la plus courante de maladie hépatique à l'échelle mondiale. La stéatose représente une accumulation de graisses dans des cellules qui n'en contiennent normalement pas ou peu. Un foie sain comporte très peu de graisses, mais peut devenir le siège de cette concentration dangereuse. Ces lésions hépatiques représentent une menace sérieuse pour la santé publique internationale en raison de leur prévalence croissante.

Positions de Lihe Liu et dangers des boissons light

Lihe Liu, chercheur principal à l'origine de cette étude, recommande une vigilance constante pour prévenir toute contraction de cette pathologie. Selon ses findings, les boissons à faible teneur en sucre ou sans sucre sont associées à un risque plus élevé de MASLD. Ce danger persiste même à des niveaux de consommation jugés modestes, tels qu'une seule canette par jour. Les boissons "light" sont ainsi jugées encore plus risquées que leurs équivalents sucrés dans certains contextes.

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Cette nouvelle recherche souligne que la simple consommation de 25 cl de boisson sucrée par jour augmente de 50 % le risque de développer une MASLD. Parallèlement, la même quantité de 25 cl d'un soda "light" pourrait augmenter ce risque de 60 %. Ces chiffres proviennent de données publiées via le site Amelie.fr et confirment l'ampleur de l'impact sanitaire de ces produits industriels courants.

Impact concret et prochaines étapes pour les consommateurs

Ces résultats ont des implications directes pour les habitudes de consommation quotidiennes des citoyens. La distinction entre boisson sucrée et light ne suffit plus à garantir la sécurité hépatique. Les consommateurs doivent réévaluer leur apport journalier en ces liquides industriels pour réduire leur exposition aux facteurs de risque métabolique. La recherche indique que même une dose modeste suffit à déclencher des mécanismes pathologiques.

Il est essentiel de noter que cette étude ne concerne pas l'eau pure, présentée comme la seule alternative sûre. Les prochaines étapes pourraient impliquer des recommandations de santé publique plus strictes sur l'étiquetage des boissons. La prise de conscience de ce risque élevé, surtout pour les boissons sans sucre, marque un tournant dans la compréhension des maladies du foie modernes et leurs causes environnementales.