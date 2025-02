Risque maximal d'allergies au pollen dès février

Le RNSA met en garde contre un risque maximal d'allergies au pollen dès ce jeudi 13 février 2025, principalement dans le pourtour méditerranéen en raison de la floraison des cyprès, thuyas et genévriers. Toute la France est concernée par un risque moyen en raison de la floraison des noisetiers, aulnes et frênes.

Ils sont de retour. Cyprès, noisetiers, frênes… On parle évidemment des pollens. On n’est qu’en février, et déjà le Réseau National de Surveillance Aérobiologique ( RNSA ) émet un niveau de risque maximal pour les allergies à partir de ce jeudi 13 février 2025. Les pollens de « Cupressacées-Taxacées (cyprès, thuyas, genévriers) qui gênent fortement les allergiques », alerte le RNSA .

Le pourtour méditerranéen est concerné par le risque élevé d’allergie, soit huit départements : les Alpes-Maritimes ; le Var ; les Bouches-du-Rhône ; le Vaucluse ; le Gard ; l’Hérault ; l’Aude ; les Pyrénées-Orientales. Les mimosas (acacias) sont, eux aussi, en pleine floraison dans le sud avec des allergies de proximité possibles. Toute la France est concernée par un risque moyen. En cause : « Les noisetiers et les aulnes (famille des bétulacées) sont aussi en pleine floraison sur tout le pays. »À cela s’ajoutent les pollens de frênes qui représentent un risque moyen d’allergie, plutôt dans les départements du sud. En plus, les conditions météo de cette fin de semaine seront favorables à la dispersion des pollens : soleil, douceur et un peu de vent. Le cocktail parfait. Ça vous semble tôt pour commencer à sortir les antihistaminiques et le sérum physiologique ? Et pourtant, c’est tout à fait normal. C’est vrai que l’on associe le pollen aux fleurs ou aux graminées, et donc au printemps. Mais les arbres aussi ont des fleurs.Alors que l’hiver météorologique va bientôt toucher à sa fin, la nature sort de sa torpeur et les arbres commencent leur floraison dès le mois de février. Et, avec le réchauffement climatique, les allergies aux pollens font déjà, parfois, couler les nez et les yeux à partir du mois de janvier.Selon les espèces, la floraison des arbres s’étend de février à mai. Puis à partir de mai, ce sont les pollens de graminées qui seront de sortie jusqu’à juillet. Et après, on est tranquille ? Non, à partir de juillet et jusqu’à octobre, vigilance aux pollens des herbacées et de l’ambroisie.Courage, ce n’est pas un sprint, mais un marathon quand on est allergique





