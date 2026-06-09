Risque de feux de forêts : vigilance orange dans l'Aude et le Var

Les départements de l'Aude et du Var sont placés en vigilance orange pour risque élevé de feux de forêts en raison de conditions météorologiques sèches et chaudes. Météo-France rappelle les critères de danger et appelle à la prudence.

Le risque de feux de forêts s'intensifie dans le sud-est de la France en cette fin de semaine. Dès ce mardi 9 juin, le département de l'Aude a été placé en vigilance orange , correspondant à un niveau élevé de danger.

Cette alerte émise par Météo-France intervient dans un contexte de conditions météorologiques particulièrement sèches et chaudes. Selon les prévisions, le Var rejoindra mercredi la vigilance orange, tandis que les Alpes-Maritimes passeront en vigilance jaune modérée. Le pourtour méditerranéen est globalement concerné, avec une extension attendue du risque dans les prochains jours. La surveillance du risque feux de forêts repose sur plusieurs critères déterminants.

Météo-France prend en compte l'état de sécheresse des sols, les températures prévues, le taux d'humidité de l'air ainsi que la force du vent moyen et des rafales. Un seuil critique, connu sous le nom de règle des trois 30, est souvent utilisé pour évaluer le danger maximal : une température d'au moins 30 degrés Celsius, un taux d'humidité inférieur à 30 pour cent et un vent soufflant à plus de 30 km/h.

Ces conditions sont typiquement réunies en plein été, mais cette année, la vigilance est déclenchée plus tôt que d'habitude. Le dispositif de surveillance, lancé en 2023, vise à anticiper les situations à haut risque et à alerter les populations. Face à cette situation précoce et inédite, les autorités appellent à la plus grande prudence. Les feux de forêts peuvent se propager rapidement et causer des dégâts considérables, tant humains que matériels.

Il est conseillé d'éviter toute activité pouvant générer une étincelle, comme les barbecues ou les feux de camp, et de signaler tout départ de feu aux services de secours. La vigilance orange implique une mobilisation renforcée des pompiers et des moyens aériens. Cette alerte s'inscrit dans une saison estivale qui s'annonce plus que jamais à haut risque, avec des températures déjà élevées et des sols très secs.

La population est invitée à suivre les recommandations de Météo-France et des préfectures pour prévenir les incendies. Cette alerte précoce souligne l'importance de la préparation face aux risques climatiques. Les collectivités locales mettent en place des mesures de prévention, comme le nettoyage des sous-bois et la restriction d'accès aux massifs forestiers. La coopération entre les services météorologiques, les pompiers et les autorités locales est essentielle pour limiter l'impact des incendies.

En cette période de sécheresse, chaque geste compte pour protéger les forêts et les habitations





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