Risque d'impact d'astéroïde : 2024 YR4 menace-t-il la Terre en 2032 ?

L'astéroïde 2024 YR4, découvert en décembre 2024, présente une probabilité de 2,3% d'entrer en collision avec la Terre le 22 décembre 2032. Si cet impact survient, les dommages pourraient être importants à l'échelle d'une grande ville. Les agences spatiales comme la NASA et l'ESA surveillent de près cette menace, et les progrès de la défense planétaire offrent l'espoir de pouvoir dévier l'astéroïde de sa trajectoire.

Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? L' astéroïde 2024 YR4 risque de percuter la Terre en 2032, selon les estimations de plusieurs agences spatiales. Découvert en décembre 2024 grâce à un télescope situé au Chili, cet astéroïde présente 2,3% de chance de toucher notre planète le 22 décembre 2032, selon une estimation effectuée par la Nasa et mise à jour le 7 février.

La précédente évaluation, issue des calculs de l'agence spatiale américaine et de l'ESA, l'agence spatiale européenne, s'élevait à 1,6% de risque d'impact. Bien que la probabilité reste extrêmement faible, 2024 YR4 a 2,3% de chances d'entrer en collision avec la Terre le 22 décembre 2032. Plus nous observons l'astéroïde, plus la probabilité d'impact sera déterminée avec précision. D'après Bruce Betts, de l'organisation américaine Planetary Society, il est 'très rare que la probabilité dépasse les 1%', et il est important de noter que le calcul du risque a déjà évolué depuis la découverte de l'objet, et il risque encore de changer à mesure que notre compréhension de 2024 YR4 et sa trajectoire s'affinera. 'Il y a de fortes chances que non seulement il ne frappe pas la Terre, mais que dans les mois ou les années à venir, la probabilité tombe à zéro', a tempéré Bruce Betts. L'astéroïde 2024 YR4 a un diamètre estimé entre 40 et 100 mètres. Une taille suffisante pour provoquer des dégâts importants à l'échelle d'une grande ville comme Paris, Londres ou Tokyo. Si 2024 YR4 venait à tomber sur la capitale française, britannique ou japonaise, 'cela anéantirait pratiquement toute la ville et une partie de la région environnante', explique Bruce Betts. Les dommages pourraient ainsi 's'étendre jusqu'à 50 km du site d'impact'. L'établissement exact du gabarit de l'astéroïde est crucial. 'Le danger représenté par un astéroïde de 40 m est très différent de celui d'un astéroïde de 90 m', explique l'ESA. 'Un objet de 140 mètres de diamètre est considéré le seuil de catastrophe à l'échelle d'une région', a expliqué à franceinfo Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et spécialiste des astéroïdes. L'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années, faisait lui plus de 10 km de diamètre. La dernière fois qu'un objet de ce type a heurté la Terre, nous pensons que c'était au début des années 1900 à Toungouska, dans une région isolée de Sibérie, rapporte Andrew Rivkin, astronome à l'université Johns Hopkins (Etats-Unis). Lors de cet événement, survenu en 1908, environ 2 000 m2 de forêts avaient été détruits. 'Ce genre de faits se produit une fois tous les mille ans', avait-il souligné. 'Le risque d'impact d'astéroïde est le risque le moins probable par rapport aux autres risques naturels, tels que les tremblements de terre ou les tsunamis', rappelait-il encore. Dans le cas où 2024 YR4 frapperait la Terre, il serait probable 'que l'astéroïde se brise dans l'atmosphère' en plusieurs morceaux, estime Andrew Rivkin. Son éventuelle zone d'impact du Terre demeure vague : elle se trouverait entre l'est de l'océan Pacifique, le nord de l'Amérique du Sud, l'océan Atlantique, l'Afrique, la mer d'Arabie et l'Asie du Sud. Si la menace venait à se confirmer, les spécialistes s'accordent sur le fait que l'humanité disposerait de suffisamment de temps pour se préparer. En effet, la défense planétaire prend forme : pour la première fois, l'homme a réussi à dévier de sa trajectoire un astéroïde (inoffensif) dans le cadre de la mission Dart, menée par la Nasa et l'ESA en 2022. 'Je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas à nouveau', a commenté Andrew Rivkin. La mission Hera, qui a été lancée en octobre 2024, doit observer en détails le travail de Dart. Le but : rendre ce type d'opérations reproductibles et sûres. De son côté, la Chine a également annoncé travailler sur un plan pour protéger la Terre, et compte percuter en 2030 un objet de 30 mètres de diamètre pour également le dévier de sa trajectoire, comme l'a rapporté Numerama





