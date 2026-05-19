Risk of severe weather and tornado threats may disrupt matches during the 2026 World Cup

This news article discusses the risks of severe weather and tornado threats during the FIFA World Cup in 2026 and how it may affect the games, citing specific examples from previous tournaments.

Le risque est real : orages violents, risque de tornades ? Les matchs de la Coupe du monde 2026 seront-ils interrompis par la météo nord-américaine, comme lors du Mondial des clubs ?

A l'été 2025, six rencontres de la Coupe du monde des clubs avaient té concernées par des arrèts temporaires, allant jusqu' près de deux heures, en raison des conditions climatiques. Des Bleus au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans le New Jersey. Les hommes de Didier Deschamps poussent pour ouvrir le score, quand soudain un risque d'orage vient interrompre la rencontre prsé dune heure, annihilant le temps fort de Kylian Mbappe et consorts. Rageant, non ?

Eh bien ce scènario est loin d'uoptique. Outre les fortes températures qui préoccupent en amont de ce Mondial, les tempétés pourraient bien perturber le déroulement des matchs pré plusieurs reprises.

Lors de la Coupe du monde des clubs, organisée en juin et juillet 2025 aux tats-Unis, pas moins de six rencontres ont té interrompues durant plusieurs dizaines de minutes, voire jusqu' prés de deux heures, en raison de potentiels orages et tornades autour des enceintes ou elles se sont té peintures





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