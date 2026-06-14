Rio Loco 2026 : Danse et chant avec le Buena Vista All Stars devant 20 500 personnes

Le festival Rio Loco a attiré 20 500 personnes samedi à la Prairie des Filtres à Toulouse pour assister au concert du Buena Vista All Stars. La direction a décidé de remettre 500 places en vente face à l'engouement du public.

La foule des grands soirs de Rio Loco s'est réunie samedi à la Prairie des Filtres à Toulouse pour assister au concert du Buena Vista All Stars . 20 500 personnes ont dansé au rythme des musiques cubaines avant une soirée de clôture qui célébrera d'autres îles et d'autres ambiances.

La direction a décidé de remettre 500 places en vente face à l'engouement du public qui avait pris d'assaut la billetterie. Parmi les spectateurs, Jocelyne et Philippe sont arrivés devant la scène principale du Pont-Neuf une bonne heure avant le début du concert. Ils sont venus de Céret dans les Pyrénées-Orientales et adorent être devant pour les concerts, encore plus pour ceux du Buena Vista que l'on suit depuis le début des années 2000.

Le pianiste Roberto Fonseca est aux commandes de la création 'Islas All Stars' pour Rio Loco. Le Buena Vista All Stars a joué hier soir le mythique 'Chan Chan' repris en chœur par un public enthousiaste. La musique soulage les Cubains, a déclaré Demetrio Muñiz, qui assurait déjà la direction musicale au temps du Social Club.

La soirée a également été marquée par les tubes 'Quizas' et 'Guantanamera' ainsi que des morceaux de leur dernier album 'Una noche en la Habana'. La richesse de la scène cubaine a été mise en valeur par plusieurs artistes dont Las Panteras, Cami Layé Okun et Los Van Van





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