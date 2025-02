Rihanna Soutint A$AP Rocky à son Procès pour Agression avec ses Fils

La chanteuse Rihanna a fait une apparition remarquée au tribunal de Los Angeles pour soutenir son partenaire, le rappeur A$AP Rocky, accusé d'agression. Elle a été accompagnée de leurs deux fils, RZA et Riot, ajoutant une dimension familiale à ce procès qui risque de durer plusieurs semaines.

Rihanna , la star de la musique, a montré son soutien inconditionnel à son partenaire, le rappeur A$AP Rocky, lors de son procès pour agression. Elle a fait une apparition remarquée au tribunal de Los Angeles avec ses deux fils, âgés de deux et un an, qu'elle partage avec A$AP Rocky. Le rappeur, de son vrai nom Rakim Mayers, est accusé par son ancien proche et collaborateur A$AP Relli (Terell Ephron) de l'avoir menacé et blessé à la main avec un arme à feu en 2021.

\ Selon l'accusation, l'incident s'est produit à la sortie d'un parking. A$AP Rocky aurait déclaré à la victime : « Je vais te tuer tout de suite », en pointant l'arme vers son estomac. Le rappeur nie les accusations, mais s'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 24 ans de prison. La chanteuse Rihanna, loin de laisser son partenaire faire face à cette situation seule, a accompagné A$AP Rocky au tribunal. D'après les informations rapportées par Page Six, elle était vêtue d'une élégante tenue en cuir noir et portait dans ses bras son fils aîné, RZA. Le second fils du couple, Riot, était également présent, confié à une autre personne accompagnant la famille. \Le procès a pris une dimension familiale avec la présence des deux enfants. D'après les commentaires sur X/Twitter d'une journaliste présente au tribunal, les deux enfants se sont « bien comportés, surtout compte tenu de leur jeune âge et de ce qu'ils ont à faire - se tenir assis tranquillement dans une salle d'audience remplie d'étrangers ». La journaliste a également mentionné que Rihanna avait sorti un livre pour enfants à l'intention de Riot pendant l'audience. Pendant une pause, A$AP Rocky aurait échangé avec l'un de ses fils, tandis que son agent de sécurité aurait fait remarquer au garçonnet : « Tu as ton costume, cool mec ». Après cette pause, les enfants ne seraient pas revenus avec leur mère dans le tribunal. Le procès d'A$AP Rocky a débuté devant un panel de 12 jurés. Les avocats de la défense ont plaidé que la victime présumée avait mis plusieurs jours à signaler l'incident et que l'arme dont disposait leur client était un accessoire de plateau. Le procureur Paul Przelomiec a, quant à lui, invité les jurés à se concentrer sur la question essentielle : « A$AP Rocky a-t-il utilisé un vrai pistolet ou un faux pistolet ? » Le procès devrait durer environ trois semaines, comme le rapporte BBC News.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rihanna A$AP Rocky Procès Agression Musique Famille Tribunal Los Angeles

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

A$AP Rocky et Rihanna sont catégoriques : le trench-coat sera le manteau phare de 2025Le couple le plus glamour de la planète a mis la main sur de très beaux trench-coats : un modèle classique pour A$AP Rocky, une version plus audacieuse pour Rihanna.

Lire la suite »

Rihanna et A$AP Rocky, les tendances manteaux de 2025Le couple de stars Rihanna et A$AP Rocky continue d'imposer son style tendance, confirmant la popularité des trench-coats et des perfectos en cuir. Lors d'une apparition à Los Angeles, ils ont opté pour ces silhouettes iconiques, reflétant ainsi les tendances mode de 2025.

Lire la suite »

Inspirations Mode Masculine : A$AP Rocky, Colman Domingo et PlusDécouvrez les dernières tendances en mode masculine inspirées par des célébrités comme A$AP Rocky, Colman Domingo, Bad Bunny et Jacob Elordi. L'article explore des looks décontractés, élégants, audacieux et de soirée, offrant des conseils pour composer des tenues inspirantes.

Lire la suite »

A$AP Rocky risque 24 ans de prison: son procès est ouvertLe rappeur icône de mode est accusé d'avoir tiré à l’arme à feu sur un ancien ami. Attendu depuis longtemps, son procès a déjà fait les choux gras des tabloïds.

Lire la suite »

Macron Soutint les Sportifs Contre la Réduction du Budget des SportsEmmanuel Macron s'est positionné en faveur des sportifs français mécontents de la baisse du budget du ministère des Sports, qualifiant leur positionnement de « juste ». Le gouvernement justifie cette réduction par le contexte budgétaire, mais les athlètes, les instances sportives et certains membres du gouvernement dénoncent cette décision et appellent à maintenir les engagements pris pour les Jeux olympiques de Paris.

Lire la suite »

Procès d’A$AP Rocky : Rihanna est venue soutenir au tribunal son compagnon poursuivi pour « agression avec arme à feu »Lors de l’ouverture de son procès, le 21 janvier 2025, l’accusé a refusé un accord et plaidé non-coupable

Lire la suite »