Richard Gere Criticise Donald Trump et S'engage pour les Sans-Abris lors des Goyas

Richard Gere et Alejandra Silva font une apparition remarquée lors des Goyas. Richard Gere reçoit un prix honorifique et critique durement Donald Trump dans son discours. Le couple s'engage également pour les sans-abris en Espagne.

Richard Gere et sa femme Alejandra Silva ont fait une apparition remarquée lors de la cérémonie des Goyas le 8 février. L'acteur américain, star de *Pretty Woman*, a reçu un prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière. Dans son discours de remerciement, il a critiqué durement le président américain Donald Trump , le qualifiant de « tyran » et de « voyou ».

Richard Gere a également exprimé son inquiétude pour la situation politique actuelle aux États-Unis et dans le monde, appelant à la vigilance et à l'action. Le prix a été remis par Antonio Banderas, et l'acteur a avoué qu'il pensait qu'il était encore trop tôt pour recevoir un tel honneur, affirmant qu'il avait encore beaucoup à faire. Alejandra Silva, la femme de Richard Gere, était également très élégante lors de la cérémonie, portant une robe Armani Privé ornée de bijoux qui mettait en valeur sa silhouette. Le couple a attiré l'attention avec leur présence et leurs prises de position politiques. Avant la cérémonie, Richard Gere avait déjà exprimé des critiques acerbes sur la politique américaine actuelle lors d'une conférence de presse. Il avait notamment dénoncé le « mariage sombre entre l'argent et le pouvoir », affirmant que la présence de millionnaires aux commandes des États-Unis était un danger pour la planète entière.Richard Gere a déménagé en Espagne, le pays d'origine de sa femme, et a déclaré que le meilleur avantage de vivre en Espagne était de voir sa femme heureuse. Le couple a également engagé un activisme important en Espagne, notamment en s'attaquant à la question des sans-abris. Alejandra Silva a déclaré que leur objectif était que plus personne ne dorme dans la rue d'ici cinq ans.





Richard Gere Alejandra Silva Goyas Donald Trump Activisme Sans-Abris Espagne

