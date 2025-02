Richard Ferrand, Proche d'Emmanuel Macron, Nommé Président du Conseil Constitutionnel

La nomination de Richard Ferrand, un ancien proche de l'exécutif, à la tête du Conseil constitutionnel suscite des critiques et des réactions divisées.

Richard Ferrand , un ancien proche collaborateur d' Emmanuel Macron , a été nommé président du Conseil constitutionnel par le chef de l'État lundi 10 février. À 62 ans, il reprend son engagement politique dans un rôle qui exige la plus stricte réserve. Son mandat de neuf ans couvrira les élections présidentielles de 2027 et 2032.

Par ailleurs, le président du Sénat, Gérard Larcher, a désigné le sénateur LR Philippe Bas, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et l'ex-députée MoDem Laurence Vichnievsky comme membres du Conseil. Ces nominations, d'une importance particulière dans le contexte politique actuel, doivent encore être validées par les parlementaires. Cependant, le vote à la majorité des trois cinquièmes des deux commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, prévu le 19 février, pourrait s'avérer difficile. Un cas inédit pour cette institution prestigieuse, dont les neuf membres ont pour mission de garantir la conformité des lois à la Constitution. Cette nomination suscite de vives critiques de la part des opposants d'Emmanuel Macron. 'Le Conseil constitutionnel est instrumentalisé politiquement', dénonce un député RN. 'Macron recycle un copain'. La gauche également condamne cette décision. 'Bien sûr qu'on s'opposera à sa nomination', affirme le député LFI Thomas Portes, membre de la commission des lois. 'Il n'a aucune compétence juridique, et le Conseil constitutionnel n'est pas là pour servir à réinstaller les amis de Macron balayés par les citoyens'. La députée écologiste Sandra Regol, également membre de la commission, abonde : 'Je suis très étonnée de voir une personne avec une compétence juridique si faible nommée à un tel poste. C'est assez insultant pour l'institution et pour la démocratie'. L'ancienne aile socialiste de Richard Ferrand, désormais membre du PS, ne lui prête pas non plus son soutien. 'Un groupe d'opposition n'a pas de raison d'approuver une nomination venant du président dont il combat la politique', précise Hervé Saulignac, député socialiste et membre de la commission des lois. Richard Ferrand, sans mandat électif depuis 2022 après sa défaite face à une candidate PS, n'a jamais réellement quitté le monde politique. Devenu président d'une société de conseil, il avait été cité à plusieurs reprises pour Matignon. Ancien député du Finistère, il était un membre relativement discret du PS sous François Hollande avant de rejoindre Emmanuel Macron dès les débuts d'En Marche. Ses soutiens mettent en avant 'l'excellent profil' de Richard Ferrand, qui a présidé l'Assemblée nationale entre 2018 et 2022. 'Bien au-delà de sa proximité avec le président, c'est l'empreinte qu'il a laissée comme président de l'Assemblée qui a marqué les esprits', assure le député EPR Pierre Cazeneuve, qui salue 'un immense républicain qui a consacré sa vie à la chose publique'





