Richard Ferrand et Sandrine Doucen: Du soutien indéfectible au coeur d'affaires judiciaires

Richard Ferrand, nommé au Conseil constitutionnel, peut compter sur le soutien de sa compagne Sandrine Doucen. Cependant, le couple a été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires concernant des accusations de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds.

Richard Ferrand , un proche collaborateur d'Emmanuel Macron, a été nommé par le président de la République pour succéder à Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel. Cependant, l'ancien président de l'Assemblée nationale doit encore subir les épreuves des auditions parlementaires pour confirmer officiellement son entrée dans cette institution. Cette procédure pourrait se révéler complexe dans le contexte actuel de l'instabilité politique, d'après le Huffington Post.

Malgré les défis, Richard Ferrand peut compter sur le soutien indéfectible de sa compagne, Sandrine Doucen, une avocate bretonne discrète et 12 ans plus jeune que lui.Née le 3 janvier 1975 à Plérin, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, Sandrine Doucen a obtenu en 2000 un diplôme de juriste conseil d'entreprise à l'Université d'Aix-en-Provence. Ce diplôme lui a permis d'occuper le poste de directrice du personnel pour les Mutuelles de Bretagne, où elle a rencontré Richard Ferrand, fraîchement divorcé de son ancienne épouse, l'artiste plasticienne Françoise Coustal. Le couple s'est lancé dans une relation amoureuse et a eu deux filles, Louise en 2004 et Rose quelques années plus tard. Ils ont ensuite décidé de sceller leur union en se pacsant en 2014, selon les informations du journal Ouest-France.Sandrine Doucen est une personnalité très discrète et évite généralement les apparitions publiques aux côtés de son partenaire. « C'est simple : on la voit très rarement à Paris, elle n'est absolument pas mondaine, elle ne fréquente aucun microcosme, encore moins parisien », a révélé un proche au Télégramme en 2019. Une autre source a également affirmé à nos confrères à l'époque qu'elle « n'en avait absolument rien à cirer d'être l'épouse du président de l'Assemblée nationale ». Malgré leur couple solide, Richard Ferrand et Sandrine Doucen ont dû faire face à plusieurs accusations judiciaires. En effet, selon des informations publiées par Le Canard enchaîné en 2017, Sandrine Doucen aurait continué à être salariée de l'entreprise des Mutuelles de Bretagne jusqu'à son serment de juriste en 2004. On lui reprochait également de bénéficier d'une aide financière de 80 000 euros, financée par les mutualistes et les contribuables locaux.De plus, en 2019, l'ancien ministre de la cohésion des territoires a été accusé d'avoir aidé sa compagne en 2011 à financer l'achat de locaux commerciaux en les faisant louer par les Mutuelles de Bretagne, dont il était le directeur. Mis en examen pour « prise illégale d'intérêts » en septembre 2019 et Sandrine Doucen sous le statut de témoin assisté pour « complicité de prise illégale d'intérêts et recel », Richard Ferrand est finalement parvenu à faire reconnaître la prescription de l'action publique en octobre 2022 par la cour suprême de l'ordre judiciaire, comme rapporté par Le Monde





