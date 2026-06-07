Riccardo Zuddas remporte le Prix de Biarritz-Caisse des Dépôts

Le danseur du ballet de l'Opéra de Bordeaux, Riccardo Zuddas, a été couronné au concours des jeunes chorégraphes organisé par Thierry Malandain, directeur et chorégraphe du ballet de Biarritz. Le jury a choisi sa chorégraphie 'Le Quattro stagioni' pour décerner le Prix de Biarritz-Caisse des Dépôts, soit une bourse de 15 000 euros.

Le danseur du ballet de l'Opéra de Bordeaux , Riccardo Zuddas , a été couronné au concours des jeunes chorégraphes organisé par Thierry Malandain , directeur et chorégraphe du ballet de Biarritz .

Parmi les six esquisses de ballet présentées, le jury a choisi sa chorégraphie 'Le Quattro stagioni' pour décerner le Prix de Biarritz-Caisse des Dépôts, soit une bourse de 15 000 euros. Lilit Hakobyan, chorégraphe arménienne, a également été récompensée avec deux prix de création, un par le Ballet de l'Opéra national de Bordeaux et l'autre par le Ballett Schwerin.

Zoë Greten a reçu le prix du public pour 'Ignis', tandis que Noemi Andreotti Coin a reçu le prix de création du Ballet de l'Opéra national du Capitole et du Ballet du Théâtre de Chemnitz. Les participants ont bénéficié d'un hébergement, de la danseurs, des studios de répétition, des régies son et lumière, ainsi qu'une captation professionnelle de leur chorégraphie.

La compétition comprenait des commandes de trois ballets qui s'engagent à créer et diffuser les œuvres des lauréats, ainsi que des prix en numéraire distribués





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