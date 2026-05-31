Ribérac et Montignac en quarts de finale : la Périgord domine les compétitions régionales de rugby

Le CA Ribérac et le Montignac s'imposent respectivement contre Pontivy et l'URC XV, assurant leurs places en quarts de finale de Régionale 2 et Promotion Régionale 2. Les matchs ont été marqués par des offensives décisives, une défense solide et des pénalités cruciales, ouvrant la voie à de nouveaux duels régionaux.

Les équipes de la Périgord continuent leur ascension dans les compétitions régionales de rugby. Le 31 mai, le CA Ribérac s'est imposé face à Pontivy (44-31) à Fontenay‑le‑Comte, décrochant ainsi sa place en quarts de finale de Régionale 2.

Le match a été décrit par l'entraîneur Benjamin Mignot comme un véritable bras de fer durant la première période, les deux formations se livrant un duel acharné. Les Ribéracois ont su prendre le contrôle du jeu grâce à une série d'essais décisifs : Lasjaunias (2e), Brouillaud (19e), Lozeille (59e), Jacquement (67e) et Baldock (75e), complétés par les transformations de Charenton et les pénalités de Lozeille qui ont maintenu l'avance.

Malgré un revirement du côté de Pontivy, qui a courtisé l'avantage avec un essai de Martin à la 45e minute, la supériorité physique et la rigueur défensive de Ribérac ont permis de sceller le score avant le dernier essai breton, sans toutefois altérer le résultat final. Dans le même temps, le club de Montignac a confirmé son statut de prétendant sérieux en Promotion Régionale 2 en s'imposant 29-21 contre l'URC XV à Prigonrieux.

Les Montignaciens, sous la houlette des entraîneurs Tabet et Orihuela, ont montré une défense resserrée dès les premiers instants. Conangle, grâce à un essai opportun, a ouvert le bal, suivi de près par l'ouverture Uzan qui a netted un deuxième essai, ajoutant ainsi à la pression offensive.

Les tentatives répétées des Girondins, menées par Bauchire, ont généré de nombreuses fautes, offrant à Roubio de nombreuses pénalités décisives (11e, 30e, 42e, 70e, 75e) qui ont contribué à maintenir leur avance tout au long de la rencontre. Au terme du match, Montignac se projette déjà vers les quarts de finale qui se joueront le 14 juin, où ils affronteront le Red Star de Saint‑Ouen.

Parallèlement, la Fédération de Rugby a vu la fin d'une saison mouvementée pour l'Union Saint‑Astier/Neuvic, qui a chuté en huitième de finale face au RC Paris 15 (16-24). Malgré une première période dominante, les joueurs de l'Union se sont montrés physiquement épuisés en seconde mi‑temps, permettant à leurs adversaires de renverser la situation. Le capitaine Adrien Hamelin a reconnu la difficulté du match, soulignant l'effort de l'équipe d'Ambarès qui a su imposer son jeu.

Le geste de Roubio, qui a conclu la partie avec deux pénalités décisives, a scellé le sort du match. Cette défaite, bien que douloureuse, représente un point d'étape crucial pour les Périgordistes, qui se préparent désormais à leurs prochains affrontements régionaux, notamment les quarts de finale de Régionale 2 et de Promotion Régionale 2, où le CAR rencontrera Cisternes‑la‑Forêt et Montignac défiera le Red Star.

Le suspense reste à l'œuvre, les supporters restent optimistes, et les équipes promettent de poursuivre leur combat avec détermination et ambition pour la suite de la saison





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