Rhinoshield : Plus qu'une simple coque, un écosystème d'accessoires pour les Samsung Galaxy S25

Rhinoshield propose une large gamme d'accessoires pour les nouveaux Samsung Galaxy S25, allant des coques aux protections d'écran en passant par les grips et les gourdes.

Rhinoshield , bien plus qu'un simple fabricant de coques de protection pour smartphones, a développé un véritable écosystème d'accessoires qui sont désormais disponibles pour les nouveaux Samsung Galaxy S25 . La marque est connue pour ses coques SolidSuit, réputées pour leur équilibre entre style et résistance aux chocs grâce à leur matériau unique ShockSpread Eco, recyclable et offrant une protection contre les chutes jusqu'à 3,5 mètres. Rhinoshield ne se limite pas à la protection.

L'entreprise propose une large gamme de personnalisations pour ses coques, permettant aux utilisateurs d'y apposer leurs photos ou textes. Rhinoshield a également développé un écosystème d'accessoires pour smartphone, dont les Samsung Galaxy S25, centrés autour d'un anneau aimanté. Cet accessoire permet aux utilisateurs de profiter des accessoires MagSafe, même sans iPhone. Le produit phare est la gourde AquaStand, qui sert également de support pour smartphone, idéale pour filmer ses séances d'entraînement et garder son Galaxy S25 à portée de main. Rhinoshield propose également un grip aimanté, particulièrement utile pour manipuler facilement le Samsung Galaxy S25 Ultra en raison de sa grande taille. Rhinoshield s'adapte aux besoins de chaque utilisateur, offrant trois types de protections d'écran pour les Samsung Galaxy S25: en verre, en plastique flexible ou en plastique ultra-fin. Chaque protection est livrée avec un applicateur pour une pose facile et sans bulles. Rhinoshield s'impose comme un partenaire incontournable pour tous ceux qui cherchent à protéger et personnaliser leur Samsung Galaxy S25





