Révélation Entreprendre 2025 : Un tremplin incontournable pour les jeunes start-ups françaises

Le concours Révélation Entreprendre 2025 promet d'être un événement majeur pour les jeunes entreprises françaises. Avec un processus de sélection exigeant et des prix stratégiques, ce concours offre aux start-ups la possibilité de bénéficier d'un accompagnement précieux et d'une visibilité exceptionnelle.

L'édition 2025 du concours Révélation Entreprendre s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les jeunes start-ups françaises. Avec des inscriptions ouvertes du 6 janvier au 11 février 2025, l'événement permet aux jeunes entreprises, créées depuis moins de 24 mois (au 1er janvier 2023), de bénéficier d'un accompagnement structurant et d'une visibilité exceptionnelle.

Au programme : une phase de présélection rigoureuse, un Grand Oral face à un jury d'experts et une remise de prix prestigieuse. En 2024, 450 start-ups avaient candidaté, et seules 12 ont accédé à la finale. Pour cette nouvelle édition, l’enjeu reste le même : identifier et propulser les start-ups les plus prometteuses. Un concours pour révéler l’entrepreneuriat sous toutes ses formesAvec pour mantra 'Ne rêvez plus, innovez', le concours Révélation Entreprendre cherche à promouvoir l’entrepreneuriat dans toute sa diversité. De la tech à l’économie sociale et solidaire, en passant par l’industrie ou les services, toutes les start-ups françaises correspondant aux critères peuvent concourir. Les candidats doivent présenter un dossier complet incluant un pitch deck, un CV des fondateurs, ainsi qu’une série de tableaux financiers (compte d’exploitation prévisionnel, plan de financement initial, tableau de trésorerie si disponible). Un processus de sélection exigeantL’accès à la finale du concours se fait en plusieurs étapes : 1. Phase d'inscription et présélection : En 2024, 450 start-ups ont déposé leur candidature. L’association Révélation Entreprendre en sélectionne environ 72. 2. Le Grand Écrit : Les dossiers retenus sont examinés par un jury d’experts. Seules 10 à 16 start-ups accèdent à la finale. 3. Le Grand Oral : Lors de cette ultime étape, les start-ups finalistes présentent leur projet et défendent leur vision devant un panel de jurés. 4. La remise des prix : Plusieurs prix sont attribués, offrant aux lauréats des dotations financières et un accompagnement stratégique. Un réseau d’experts et de mentors d’exceptionCette année encore, le concours peut compter sur le soutien de parrains d’exception. Paul-François Fournier, Directeur de l’Innovation chez Bpifrance, apporte son expertise dans le financement de l’innovation, un secteur où Bpifrance gère 7 milliards d’euros d’investissements en capital-risque. Aux côtés de cet expert du financement, Julie Huguet, Directrice de la Mission French Tech et fondatrice de Coworkees, apporte une vision audacieuse pour renforcer l’attractivité et la dynamique de l’écosystème entrepreneurial français. Un palmarès révélateurLes lauréats des éditions précédentes illustrent l’impact de ce concours sur la scène start-up. Parmi eux, Athana, qui développe des solutions de cryothérapie portable, a levé 700 000 € en 2023. Glaaster, qui utilise l’IA pour adapter les contenus scolaires aux enfants dyslexiques, a représenté la French Tech au CES 2024. Quant à Reyouzz, spécialiste du recyclage high-tech, il s’est distingué en remportant plusieurs prix, dont celui de BNP Paribas et XAnge. Des prix stratégiques pour propulser les lauréatsEn 2025, les vainqueurs bénéficieront encore d’un accompagnement précieux. Parmi les distinctions : · Grand Prix TotalEnergies et Grand Prix BNP Paribas : 3 000 € chacun. · Prix ESS BNP Paribas : 1 500 €. · Grand Prix Réseau Entreprendre Nord : accompagnement sur trois ans par des entrepreneurs confirmés. · Grand Prix Link : 20 heures de direction financière à temps partagé et accompagnement à la levée de fonds. · Prix Oyat Avocats : 20 heures d’accompagnement juridique. · Grand Prix Entrepreneuriat Fondation Keyrus : 3 000 € ou accompagnement par l'accélérateur Keyrus Innovation Factory. Une histoire de 31 ans au service de l’innovationCréé en 1994 par des étudiants de l’EDHEC, le concours Révélation Entreprendre est aujourd’hui une référence dans le monde entrepreneurial français. Il est devenu un véritable tremplin pour les start-ups en phase de lancement, leur permettant d’accéder à un réseau d’investisseurs, d’experts et de mentors engagés.





