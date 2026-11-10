Revel : Le Sipom inspecte les poubelles pour corriger le tri sans sanction

Le Sipom mène à Revel une opération de contrôle des bacs à ordures ménagères. Objectif : sensibiliser les habitants aux erreurs de tri et améliorer la qualité du recyclage local.

Le Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères ( Sipom) a lancé une campagne spécifique de vérification dans la commune de Revel, en Haute-Garonne. Cette initiative vise à identifier précisément les erreurs de tri effectuées par les résidents lors du dépôt de leurs déchets.

Contrôle des bacs sans mesure punitive

Cette opération de contrôle ne constitue en aucun cas une action punitive ou une surveillance policière visant à sanctionner les usagers. Le responsable de la collecte du Sipom affirme explicitement que l'organisme n'applique aucune amende financière, principalement parce que ses agents ne sont pas assermentés pour délivrer des contraventions. La direction insiste sur le fait que cette démarche pédagogique n'a nullement vocation à punir les habitants pour leurs erreurs.

Also read « L'auto-amélioration récursive est passée d'une ligne rouge absolue à un objectif » : l'IA qui crée l'IA, la course folle qui fait frémir la Silicon Valley

Méthodologie d'inspection sur le terrain

En ce premier lundi de novembre, les agents Julie Chavannes et Loïc Deceuninck patrouillent activement dans les rues de la bastide haut-garonnaise, notamment sur l'avenue du Coude-Prolongée. Leur mission consiste à ouvrir les sacs noirs contenus dans les bacs sortis par les riverains afin d'en analyser minutieusement le contenu. Si des erreurs de tri sont constatées, le bac concerné peut être refusé lors du prochain passage des camions de collecte. Les sacs posés directement au sol restent fermés pour éviter tout risque de propagation de déchets dans la voie publique.

Interaction directe avec les citoyens

Lorsque des anomalies sont détectées, les agents du Sipom sonnent immédiatement à l'interphone pour rencontrer les occupants. Cette approche en face-à-face permet d'expliquer clairement les consignes de tri et de répondre aux interrogations des habitants. Julie Chavannes note que les retours de la population sont généralement positifs, même si certains plaisantent sur leur réaction derrière le dos des agents. L'objectif affiché est de se rapprocher de la population pour éduquer plutôt que de sanctionner.

Advertisement

Distribution de kits pédagogiques gratuits

Pour accompagner cette sensibilisation, les deux agents distribuent gratuitement des kits complets aux résidents identifiés comme ayant besoin de conseils. Ces packs contiennent des seaux pour le compostage, des cabas dédiés au tri sélectif et au verre, ainsi que des sacs orange spéciaux pour les biodéchets. Une documentation détaillée est également fournie pour clarifier les bonnes pratiques, comme le vide des contenants alimentaires avant le recyclage.

Impact concret et suivi personnalisé

Au-delà de l'inspection immédiate, le Sipom met en place un suivi individualisé pour faciliter l'évolution des habitudes locales. Par exemple, Julie Chavannes a noté les coordonnées d'une habitante dont le bac jaune était jugé trop petit, proposant un remplacement adapté. Cette intervention permet aussi de répondre aux questions spontanées des passants, renforçant ainsi la culture du tri durable au sein de la communauté revéloise.