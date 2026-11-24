Reconstruire Ensemble Gardanne Biver et Dialogues citoyens organisent le 24 novembre 2026 une rencontre à Biver pour débattre des difficultés du logement social et de l'évolution des charges.

Une réunion publique majeure sur les problématiques du logement social et l'évolution des charges locatives est prévue à Biver. L'association Reconstruire Ensemble Gardanne Biver, en partenariat avec l'initiative Dialogues citoyens, convie les habitants à cette rencontre le mardi 24 novembre 2026. Cette initiative vise à confronter les expériences vécues par la population concernant l'accès au logement et la pression financière liée à la location.

Focus sur les défis du logement social à Biver

Le logement social de Veline constitue l'un des sujets centraux de cette discussion organisée par les deux associations. Pierre Sérillon, qui préside actuellement l'association Reconstruire Ensemble Gardanne Biver, a rappelé que trouver un appartement à un prix accessible reste une préoccupation majeure. Les participants examineront également les obstacles à la propriété malgré le coût du foncier et les conditions d'un habitat correctement entretenu.

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Structuration des débats et interventions clés

L'événement s'articule autour de thèmes précis définis par les organisateurs qui souhaitent établir un dialogue tous les trois mois. Une intervention spéciale sera assurée par un ancien directeur général de Marseille Habitat. Cette contribution technique permettra d'analyser les conditions d'attribution, les processus de construction et de rénovation, ainsi que les mécanismes de financement du parc social.

Rôle de l'Union des femmes et des familles

À l'Union des femmes et des familles de Gardanne, la porte reste ouverte pour soutenir les résidents en difficulté. Cette structure locale collabore étroitement avec les associations pour faciliter l'accès à l'information juridique et administrative. Elle joue un rôle essentiel dans l'accompagnement des ménages confrontés à des situations de précarité ou de surendettement locatif.

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Enjeux financiers et gouvernance du logement

Les participants débattront spécifiquement de l'évolution des charges locatives qui alourdissent le budget des foyers. La question des financements publics et privés pour la rénovation urbaine sera également au cœur des échanges. Cette réunion offre une opportunité unique de comprendre les enjeux de gouvernance qui influencent directement la qualité de vie des citoyens sur le territoire.

Prochaines étapes et calendrier des rencontres

Les organisateurs ont confirmé leur intention de maintenir ce rythme de débats trimestriels pour suivre l'évolution du secteur. La prochaine étape consistera à synthétiser les interventions et à formuler des propositions concrètes pour les autorités compétentes. Cette démarche collaborative vise à améliorer durablement l'offre de logements accessibles et de qualité pour l'ensemble de la communauté de Biver et Gardanne.