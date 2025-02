Réunion d'urgence des chefs de la diplomatie européenne sur l'Ukraine

Les chefs de la diplomatie française, allemande, polonaise, italienne, espagnole, britannique et ukrainienne se sont réunis à Paris pour discuter de la situation en Ukraine et faire face aux inquiétudes suscitées par les déclarations récentes de la Russie. Les participants craignent que l'Ukraine ne soit contrainte à des concessions inacceptables et que l'Europe ne soit exclue des négociations de paix.

Photo illustratif. Vladimir Poutine et Donald Trump lors d'une rencontre à Osaka, le 28 juin 2019. INTERNATIONAL - Une réunion de crise. Dans la soirée de ce mercredi 12 février, les chefs de la diplomatie française, allemande, polonaise, italienne, espagnole, britannique et ukrainienne se sont réunis pendant plusieurs heures à Paris, suite aux déclarations de guerre en Ukraine .

Ces déclarations suscitent l'inquiétude des Européens, qui redoutent qu'un accord de paix soit signé sans leur participation. Le monde n'est pas « Nous avons un ordre mondial fondé sur la charte de l'ONU qui fonctionne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au bénéfice de tous »Surtout, les chefs de la diplomatie craignent un accord au détriment de Kiev. « Nos objectifs communs doivent être de placer l'Ukraine en position de force. L'Ukraine et l'Europe doivent participer à toute négociation », ont ainsi écrit les chefs des diplomaties de six pays européens et de l'Ukraine dans un communiqué ce mercredi soir. « Une paix juste et durable en Ukraine est une condition nécessaire à une sécurité transatlantique forte »« Nous souhaitons échanger sur la voie à suivre avec nos alliés américains ». Céder serait « une invitation à tous les tyrans de la planète » Avant le début de la réunion, l'Allemande Annalena Baerbock et l'Espagnol José Manuel Albares Bueno ont également estimé qu'aucune décision sur l'Ukraine ne pouvait être prise « abandonner l'Ukraine, forcer l'Ukraine à la capitulation, ce serait consacrer définitivement la loi du plus fort et adresser une invitation à tous les despotes et tous les tyrans de la planète à envahir leur voisin en toute impunité ».« il n'y aura aucune paix juste et durable en Ukraine sans la participation des Européens ». Dans un post publié sur X à la sortie de la réunion de ce mercredi soir, le ministre des Affaires étrangères a ajouté : « il y a 10 ans était signé l'accord de Minsk II instituant un cessez-le-feu en Ukraine. Violé à de multiples reprises, il n'a pas dissuadé la Russie d'envahir le pays en 2022. Si nous voulons durablement repousser la menace et garantir la paix, nous devrons faire plus et mieux »





