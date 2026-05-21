Return of the marathon in Bordeaux features ASO partner and new title partner

The upcoming 2026 marathon of Bordeaux will have a new partnership between AG2R La Mondiale and ASO as the event title partner. The event will also be organized by ASO and run on the same route as previous marathons.

Lors de la dernière édition en date du marathon de Bordeaux, le 26 octobre 2019, le retour de la course s'annonce sous les couleurs de l'arrivée d'Amaury Sport Organisation ( ASO ) auprès de l'athlétisme de Stade Bordelais.

Caroline Pujol, présidente du club, qui appartient à ASO, s'exprime sur le choix de cette organisation en charge notamment du Tour de France. Pour elle, c'est une disponibilité de « match » en termes de vision stratégique, d'objectifs et d'expertise. La secrétaire générale de la Fédération Française d'athlétisme, une fédération qui revendique chaque année 1000 licenciés, se dit confiante au vu de l'engouement croissant pour le running, que le gouvernement et les collectivités ont tendance à underfinance.

Elle insiste sur le fait qu'une telle organisation populaire relance le modèle économique des clubs athlétiques amateur, en fédérant un personnel indescriptible et attractif pour des évènements sportifs magnifiquement orchestrés





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