Retrouvailles des finalistes de la Coupe du monde 1987 de rugby avec le SU Agen

Le stade Armandie d'Agen a accueilli le 6 juin 2019 une soirée de l'association XV à Table réunissant les joueurs du XV de France finaliste de la Coupe du monde 1987 et les internationaux du SU Agen. Cet événement caritatif a permis de renouer les liens entre les légendes du rugby français et le club formateur, le tout dans une ambiance festive et nostalgique.

L'association XV à Table a organisé une soirée spéciale au stade Armandie d'Agen le 6 juin 2019, réunissant les joueurs de l'équipe de France de rugby finaliste de la Coupe du monde 1987 et les internationaux du SU Agen ayant participé à une Coupe du monde.

Cet événement était destiné à soutenir la formation agenaise de rugby. Les photographies rapportent l'atmosphère chaleureuse de ces retrouvailles, avec des légendes identifiant de nombreux joueurs emblématiques : parmi les debout, Rodriguez, Tolot, Dubroca, Garuet, Ondarts, Erbani, Condom, Blanco et Lorieux; accroupis, Armary, Lagisquet, Charvet, Sella, Cambérabéro, entre autres. Des personnalités comme Jean-Jacques Crenca, Patrice Lagisquet, Christophe Laussucq, Pepito Elhorga et Daniel Dubroca ont été aperçues, signant des autographes, échangeant avec les invités ou participant à des chants collectifs.

La vue d'ensemble montre une assistance nombreuse dans les tribunes du stade, célébrant le patrimoine du rugby français à travers cette génération dorée qui avait marqué la première Coupe du monde de l'histoire en 1987. Cette rencontre mémorielle illustre la pérennité des liens entre les anciens internationaux et leur club formateur, tout en contribuant à une cause locale importante pour le développement des jeunes talents





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