Comparatif technique détaillé entre les toiles PET Crystal Classic et Matte White pour vidéoprojecteurs. Analyse du gain lumineux, du contraste et de la fidélité des couleurs pour votre home cinéma.

NothingProjector propose une comparaison technique approfondie entre ses deux surfaces de projection principales : la toile grise PET Crystal Classic et la toile blanche Matte White. Cette analyse vise à aider les utilisateurs de vidéoprojecteur s ultra courte focale à choisir l'équipement adapté à leurs conditions d'éclairage spécifiques.

Gain lumineux et technologie des surfaces

La toile PET Crystal Classic repose sur une surface en PVC dépourvue de traitement optique sélectif. Son gain est annoncé à 1,3 par NothingProjector, ce qui reste modéré par rapport à une surface blanche de référence fixée à 1,0. La lumière y est renvoyée de façon quasi uniforme, assurant une colorimétrie relativement neutre, peu dépendante de la position du spectateur. Ce type de toile constitue donc la référence historique des salles de cinéma maison plongées dans l'obscurité.

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En revanche, la surface de la Matte White est dotée d'une structure optique multicouche, composée de sept couches selon le fabricant. Elle renvoie vers le spectateur le flux émis depuis le bas par un projecteur à ultra courte focale, tout en rejetant une bonne partie de la lumière ambiante, notamment celle venue du plafond à hauteur de 85 % selon NothingProjector. Ce traitement se traduit par un gain plus faible de 0,85 selon le fabricant, mais offre une capacité bien supérieure à préserver le contraste dans une pièce éclairée.

Défis de luminosité et ratios de contraste

Sur le papier, cet écart de gain pèse sur la luminosité : avec le même projecteur, la Matte White renvoie dans l'axe environ 50 % de lumière de plus que la PET Crystal Classic, avec des valeurs de 1,3 contre 0,85. Une toile ALR demande donc un vidéoprojecteur assez lumineux pour compenser cette perte, surtout sur une grande diagonale. Les mesures de contraste séquentiel réalisées sur les deux toiles confirment nettement cette différence technique.

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En mode Utilisateur, qui correspond au mode d'image du vidéoprojecteur utilisé pour ces tests, la PET Crystal Classic atteint un ratio de 1 165:1. Cet excellent résultat s'explique par un niveau de noir très bas de 0,06 cd/m². À titre de comparaison, la Matte White affiche un ratio de seulement 360:1, dont le noir remonte à 0,17 cd/m².

Fidélité chromatique et angles de vision

L'avantage sur le contraste se confirme en mode Film, même si l'écart se resserre avec des ratios de 685:1 pour la toile grise contre 455:1 pour la toile blanche. C'est précisément l'intérêt du traitement ALR : il limite la réémission de la lumière parasite qui, sur une toile blanche, vient délaver les noirs et aplatir l'image. L'environnement lumineux est ainsi mieux géré par la structure multicouche.

En contrepartie, la toile blanche conserve un léger avantage sur la fidélité colorimétrique. L'analyse Delta E 2000 donne une valeur de 2,06 pour la Matte White en mode Utilisateur contre 5,63 pour la PET Crystal Classic. L'erreur maximale est également plus contenue sur la toile blanche, avec 9,6 contre 10,5. Les toiles ALR ont plus de mal à rester parfaitement neutres car leur traitement de surface sélectif peut introduire de légères dérives chromatiques.

Sur la couverture des gamuts étendus comme DCI-P3 et BT.2020, les deux toiles restent très proches, avec un écart de l'ordre d'un point de pourcentage en faveur de la toile grise, ce qui reste marginal en usage réel. La toile blanche mate offre généralement une plus grande tolérance verticale, car la hauteur des yeux du spectateur par rapport au centre de l'écran influe peu sur l'image perçue.

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Recommandations pour le home cinéma

Une toile grise ALR, construite autour d'un profil de réflexion sélectif pour rejeter la lumière du plafond, peut assombrir légèrement l'image si le spectateur se place trop haut ou trop bas par rapport à l'axe de projection. À l'horizontale, la PET Crystal Classic affiche un angle de vision annoncé de 178°, un peu plus large que les 170° de la Matte White. Ces différences géométriques influencent le confort de visionnage collectif.

La toile blanche mate est préférable dans les salles de home cinéma dédiées, plongées dans l'obscurité ou dotées d'une bonne occultation, où la lumière ambiante n'est pas un enjeu majeur. Elle convient parfaitement aux vidéoprojecteurs installés au plafond. Elle peut aussi accueillir un modèle à ultra courte focale dans une pièce sombre, où elle offre alors une colorimétrie un peu plus fidèle qu'une toile grise.