Retraites : Pourquoi la productivité française ne suffit pas à financer le vieillissement

Jean-Luc Mélenchon défend la productivité pour les retraites, mais les économistes soulignent la stagnation française et la baisse de la fécondité face au vieillissement.

Le débat sur le financement des retraites en France retrouve une nouvelle ampleur avec les propositions du leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier conteste frontalement l'idée selon laquelle le vieillissement de la population impose obligatoirement un allongement de la durée de travail. Sa thèse repose sur une dynamique économique théorique où l'augmentation de l'efficacité des travailleurs compenserait la baisse relative du nombre d'actifs. Mélenchon affirme que la richesse produite par ceux qui travaillent augmente suffisamment pour financer un nombre croissant de retraités.

L'argument de la productivité face aux retraites

Jean-Luc Mélenchon a explicitement développé sa position le 27 octobre dernier lors d'une déclaration publique. Il soutient que le rapport traditionnel entre cotisants et retraités perd de sa pertinence face aux gains de productivité. Selon lui, il y a 36% de moins de personnes actives par rapport aux inactifs. Toutefois, ces travailleurs produisent 50% de plus qu'à la référence des années 80. Cette logique suggère que moins d'ouvriers et d'agriculteurs peuvent aujourd'hui générer autant de valeur grâce à la technologie et aux machines.

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Un agriculteur moderne avec un tracteur produit bien plus qu'une famille rurale d'autrefois. De même, un ouvrier sur une chaîne robotisée fabrique davantage de pièces unitaires. Cette évolution rendrait obsolète la simple comptabilisation des têtes pour financer les pensions. La mesure de la richesse créée par actif semble plus juste que le nombre brut de contribuables. Cette approche théorique trouve des échos dans d'autres sphères économiques internationales.

Les mises en garde des économistes sur la croissance

Antonin Bergeaud, professeur à HEC Paris et lauréat du prix du meilleur jeune économiste 2025, tempère cet optimisme structurel. Il explique que les exemples de hausses spectaculaires de productivité proviennent souvent de secteurs en réduction. L'agriculture emploie de moins en moins de monde tout en étant ultra-mécanisée. D'autres secteurs émergents, comme les services à la personne, ne connaissent pas ces gains d'efficacité massifs.

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Cette hétérogénéité sectorielle signifie que la croissance de la productivité dans l'industrie ne se traduit pas automatiquement par une augmentation de la productivité de l'ensemble de l'économie nationale. Les services nécessitent souvent une présence humaine qui résiste à la substitution purement technique. La richesse totale augmente, mais sa répartition et sa génération sont inégales. Cette nuance est cruciale pour évaluer la capacité réelle du modèle à absorber le choc démographique.

Le contexte démographique français dégradé

Les données démographiques françaises actuelles ajoutent une complexité majeure à l'équation du financement des retraites. Le nombre de naissances a considérablement baissé au cours des dernières décennies. La fécondité est tombée à 1,56 enfant par femme en 2024. Ce chiffre est nettement inférieur au seuil de 2,03 enregistré en 2010. Il s'agit du niveau de fécondité le plus faible depuis la fin de la Première Guerre mondiale.

La pyramide des âges se transforme rapidement sous l'effet de l'allongement de l'espérance de vie. Au 1er janvier 2026, 22% des 69,1 millions d'habitants de la France avaient au moins 65 ans. Cette proportion devient quasi équivalente à celle des personnes âgées. La génération du baby-boom atteint massivement l'âge de la retraite. En parallèle, les générations suivantes sont plus petites, réduisant le bassin futur de contribuables.

La stagnation de la productivité en France

Entre la théorie économique idéale et la réalité statistique nationale, un fossé important existe. La productivité française a progressé de seulement 0,3% par an entre 2010 et 2024. Cette croissance quasi nulle ne permet pas de compenser les déséquilibres structurels du système de retraite par répartition. Les cotisations des actifs restent le seul pilier de financement actuel. Aucune marge de manœuvre réelle n'est créée par l'innovation technologique dans l'hexagone.

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Le Conseil d'orientation des retraites (COR) a révisé ses projections à la baisse dans son rapport de juin 2026. L'institution retient désormais une hypothèse de fécondité de seulement 1,45 enfant par femme à partir de 2028. Cette nouvelle projection est inférieure aux 1,8 avancés dans ses précédents scénarios. Cette révision aggrave les perspectives de financement à moyen et long terme pour le système social français.

L'intelligence artificielle et les solutions futures

La promesse de l'intelligence artificielle (IA) pour résoudre ces défis démographiques reste incertaine. Certains penseurs de la Silicon Valley évoquent un besoin crucial d'accroître la productivité via le numérique. Ils estiment que l'IA deviendra indispensable pour maintenir la capacité des sociétés à prendre en charge leurs populations âgées. Cette vision suppose une transformation technologique rapide et profonde.

Aux États-Unis, la question de l'impact de l'IA sur le marché du travail est largement débattue. En Europe, et particulièrement en France, la prudence domine. Le marché du travail met plus de temps à se structurer autour de ces nouveaux outils. Antonin Bergeaud souligne qu'il faut former les salariés et investir dans l'éducation. Des décisions politiques concrètes sont nécessaires pour encourager la production de nouvelles technologies. La technologie seule ne suffira pas sans réformes structurelles adaptées.