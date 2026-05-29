Retraites : la pension moyenne atteint 1 626 euros brut par mois en 2024, selon la Drees

La Drees publie son enquête annuelle sur les retraites en France. En 2024, la pension moyenne de droit direct s'élève à 1 626 euros brut par mois, en hausse de 0,8 %. L'écart entre hommes et femmes reste important, avec 36 % de moins pour les femmes sans réversion.

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ( Drees ) a publié ce mardi 26 mai 2026 son enquête annuelle sur les retraites en France.

Selon ces données, qui portent sur l'année 2024, la France comptait 17,3 millions de retraités percevant une pension de droit direct, soit une hausse de 0,7 % par rapport à 2023. À ces retraités s'ajoutent 900 000 personnes vivant uniquement d'une pension de réversion, quasi exclusivement des femmes. Au total, un peu moins de 18,2 millions de personnes bénéficiaient d'une pension fin 2024.

La pension moyenne de droit direct s'élève à 1 626 euros brut par mois pour les résidents en France, en progression de 0,8 % sur un an. Cette somme est calculée avant prélèvement de la CSG et des autres cotisations sociales, ce qui signifie que le montant net perçu est inférieur.

Cette progression modérée s'explique par l'effet de noria : les retraités les plus âgés, qui percevaient des pensions plus élevées, disparaissent progressivement, tandis que les nouveaux pensionnés arrivent avec des pensions généralement plus modestes, ce qui fait mécaniquement baisser la moyenne. Un écart important persiste entre les hommes et les femmes. Sans tenir compte de la pension de réversion, la pension des femmes est inférieure de 36 % à celle des hommes.

En intégrant la réversion, cet écart se réduit à 25 %. La réversion concerne essentiellement les femmes, qui bénéficient des droits acquis par leur conjoint décédé. En 2024, l'Âge conjoncturel de départ à la retraite a augmenté d'un mois au régime général (63 ans et 7 mois) et de cinq mois dans la fonction publique civile de l'État (63 ans et 2 mois).

Par ailleurs, 718 000 personnes ont liquidé une première pension de droit direct en 2024, soit 7 % de moins qu'en 2023. Parmi elles, 648 000 ont ouvert des droits au régime général (Cnav), 45 000 à la fonction publique civile de l'État (FPE) et 63 000 à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le montant de la retraite dépend essentiellement des revenus d'activité, du nombre de trimestres cotisés et de l'âge de départ.

Des majorations peuvent s'ajouter, comme celle pour enfants ou pour tierce personne. Cette étude de la Drees, l'Échantillon interrégimes de cotisants (Eacr), est la seule source de données agrégées sur la retraite et l'invalidité, précise l'organisme. Les données montrent également que les retraités français cumulent souvent plusieurs pensions issues de différents régimes, soit parce qu'ils ont des droits de base et complémentaires, soit parce qu'ils ont changé de statut professionnel en cours de carrière.

Ces éléments sont essentiels pour comprendre les disparités et l'évolution du système de retraite en France. En conclusion, bien que la pension moyenne augmente légèrement, l'écart entre les genres reste préoccupant, et l'effet de noria pèse sur la progression des montants





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