Retraite par capitalisation : la CPME propose trois jours fériés travaillés pour épargner pour sa retraite

La CPME plaide pour une complémentarité du système actuel de retraite par répartition avec un système de capitalisation. Le président de la CPME, Amir Reza-Tofighi, propose aux salariés de travailler trois jours fériés supplémentaires par an, dont le salaire serait déposé sur un compte épargne pour leur retraite. Cette proposition intervient dans un contexte de débat relancé sur la réforme du système de retraite en France.

Président de la Confédération des petites et moyennes entreprises ( CPME ), Amir Reza-Tofighi, a proposé jeudi 13 février un système de retraite par capitalisation complémentaire au régime actuel de répartition. Selon lui, les salariés pourraient travailler trois jours fériés par an et le salaire gagné serait automatiquement déposé sur un compte épargne dédié à leur retraite.

Cette proposition intervient dans un contexte de renouveau du débat sur la réforme du système de retraite en France, notamment avec l'émergence du système par capitalisation. \Gérald Darmanin, ministre de la Justice, a déclaré dans une interview au Parisien le 12 février que le système de capitalisation était « le meilleur moyen d'assurer nos régimes de retraite, tout en finançant la transition écologique et la modernisation de notre pays ». Patrick Martin, président du Medef, a également évoqué la piste de la capitalisation lors d'un entretien avec le Premier ministre François Bayrou en janvier, selon les Échos. \Le système de retraite par répartition français repose sur le principe de solidarité entre les générations. Les cotisations des salariés servent à financer les pensions des retraités. En revanche, un système de capitalisation permettrait à chaque individu d'épargner pour sa propre retraite en investissant son argent dans un fonds dédié. Ce type de système existe déjà en France pour les actifs souhaitant compléter leur pension, comme le plan d'épargne retraite (PER). \Cependant, Amir Reza-Tofighi propose d'étendre ce principe de capitalisation à tous les salariés en leur permettant de travailler trois jours fériés supplémentaires, et de voir leur salaire déposé sur un compte épargne pour leur retraite. Cette proposition, qui intervient alors que le Premier ministre François Bayrou a confié aux partenaires sociaux la mission de rediscuter de la réforme des retraites à partir de la fin février, soulève de nombreuses questions.





