Retraité niçois condamné à 18 ans de prison pour viols sur trois femmes

Un retraité niçois de 79 ans, Jack Sion, a été condamné en appel à 18 ans de prison pour viols sur trois femmes. Il s'était déjà vu condamner en première instance à huit ans de prison en 2021, après des années de débats juridiques sur la notion de 'viol par surprise'. Sa condamnation a été largement aggravée en appel, comme l'avait demandé l'avocat général.

Un retraité niçois de 79 ans, Jack Sion , a été condamné en appel à 18 ans de prison pour viols sur trois femmes. Il s'était déjà vu condamner en première instance à huit ans de prison en 2021, après des années de débats juridiques sur la notion de ' viol par surprise '.

Sa condamnation a été largement aggravée en appel, comme l'avait demandé l'avocat général. Tout au long de l'audience, l'accusation a mis en évidence un modus operandi précis, mis en place durant des années pour piéger des femmes. Le retraité se faisait passer pour un trentenaire monégasque, en utilisant les photos d'un mannequin de la marque Marlboro. Après de longues conversations sur des sites de rencontres, Jack Sion profitait de la confiance de ses victimes pour les inviter chez lui.

Le septuagénaire réussissait à les convaincre de se bander les yeux à leur entrée dans son domicile, avant un rapport sexuel dans le noir. Mais l'une de ses victimes a découvert la tromperie en retirant son bandeau durant l'acte. Celle-ci a quitté le domicile de Jack Sion choquée, avant d'aller porter plainte.

L'enquête a permis de découvrir que cette pratique, qualifiée de 'viol par surprise', avait permis à Jack Sion de tromper le consentement de plusieurs femmes depuis 2009. 24 femmes ont été identifiées. Sa condamnation a provoqué une vive émotion chez les parties civiles, après plus d'une décennie de procédure judiciaire. Le septuagénaire a quitté le palais de justice dans une voiture de police, en vue de son incarcération immédiate.

Il dispose de dix jours pour se pourvoir en cassation et pourrait demander un aménagement de peine





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