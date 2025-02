Retraite en Presqu'île de Guérande: Un couple d'anciens membres de la compagnie aérienne trouve le bonheur dans les paysages bretons

Hugues et Christine Jaunet, un couple retraité d'anciens membres du personnel de l'aéronautique, ont décidé de quitter leur maison en Ile-de-France pour s'installer en Presqu'île de Guérande. Ils ont été attirés par la beauté des paysages bretons et la convivialité des habitants.

Ils sont arrivés en Presqu'île de Guérande (Loire-Atlantique) le 1er mai 2024, tout droit de Seine-et-Marne, juste après leur départ en retraite. Hugues Jaunet, 64 ans, ancien pilote de ligne, et sa femme, Christine Jaunet, 61 ans, ex-hôtesse de l'air, se sont rencontrés grâce à leur métier. Ils sont venus habiter à Saint-André-des-Eaux, commune voisine de La Baule, Saint-Nazaire et Guérande. Leur maison en Ile-de-France ne leur convenait plus.

\« On avait 82 marches dans cette vieille maison qui date de 1800 avec des pièces qui se trouvaient à chaque niveau », explique Hugues et Christine Jaunet, néo-andréanais. « On est plus en ville ici qu'en région parisienne », ajoute Christine. Ayant passé son enfance en Guyane française et avec une famille éparpillée un peu partout en France, l'ex-pilote de ligne n'a aucune attache particulière avec la région parisienne, tout comme sa femme qui a vécu en Sicile, en Espagne et en Bretagne. \Le sentiment était différent pour leurs enfants qui ont vécu leur jeunesse dans cette maison, et ont alors ressenti « un petit pincement au cœur » au moment de l'annonce, indique Christine Jaunet avec un sourire. « On était à 70 kilomètres de Paris avant, et avec les bouchons, on mettait beaucoup de temps à accéder à des endroits, là tout est à 10 minutes, on est plus en ville que là-bas », explique la sexagénaire. « Ce qu'on aime principalement, ce sont les habitants », se réjouit le couple. « On a toujours de bonnes interactions avec eux, la mentalité est géniale. On peut aussi voir nos amis plus souvent alors qu'avant, il fallait faire plus de deux heures de route pour pouvoir les voir », déclare Hugues Jaunet, soulagé. \Aujourd'hui, l'ancien pilote de ligne garde tout de même un pied dans l'aéronautique. Il est maintenant directeur des vols en meeting et sera d'ailleurs présent à celui de Pornichet qui doit se tenir le samedi 23 août 2025. Suivez toute l'actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu.





