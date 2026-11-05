Retraite de Cristiano Ronaldo : Réactions et bilan historique de l'international portugais

Après 23 ans de sélection, Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale. Découvrez les réactions de Jorge Jesus, Gianni Infantino et ses coéquipiers face à cette décision historique.

Après vingt-trois années d'une carrière en sélection éblouissante, Cristiano Ronaldo a officiellement annoncé sa retraite internationale ce jeudi. Cette décision marque la fin d'une ère dorée pour le football portugais et clôture le parcours de l'attaquant au sein de la sélection nationale. La nouvelle a suscité une vague d'hommages immédiats de la part des plus grandes figures du sport mondial.

La décision et les réactions immédiates

Ce sont ses proches collaborateurs et coéquipiers qui ont été les premiers à réagir à cette annonce majeure. Le gardien de but titulaire de la sélection, Diogo Costa, a publié une story sur Instagram exprimant sa gratitude avec ces mots : Merci pour tout mon capitaine. Ce fut un véritable privilège. De son côté, Joao Felix, l'un de ses partenaires récents au Al-Nassr, a qualifié Ronaldo de légende dans un message similaire. Ruben Dias a également tenu à souligner que son ancien capitaine était et resterait une inspiration pour tous, assurant avoir eu le privilège de partager le terrain avec lui.

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Les paroles du sélectionneur Jorge Jesus

Jorge Jesus, l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale, a confirmé que cette retraite relevait entièrement de la volonté de Cristiano Ronaldo. Il a révélé qu'ils en avaient déjà discuté avant la dernière convocation du joueur. Bien que le sélectionneur ait tenté de le convaincre de rester, estimant avoir besoin de lui à ses côtés, il a accepté sa décision avec respect. Jorge Jesus a décrit Ronaldo comme une référence mondiale et un symbole pour la jeunesse portugaise, ajoutant qu'il restera toujours une icône pour le peuple et l'histoire du Portugal.

Hommages institutionnels et internationaux

La communauté internationale du football n'a pas tardé à rendre hommage. Gianni Infantino, président de la FIFA, a publié un message sans commune mesure sur ses réseaux sociaux. Il a salué la capacité unique de Cristiano Ronaldo à toucher le cœur des passionnés à travers le monde grâce à son talent extraordinaire et sa détermination sans faille. Infantino a rappelé que Ronaldo est le premier joueur de l'histoire à avoir marqué lors de six éditions différentes de la Coupe du Monde de la FIFA, tout en restant le meilleur buteur de tous les temps dans le football international masculin.

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Les réactions des anciens partenaires et agents

Du côté de ses anciens coéquipiers et de son entourage, les sentiments sont tout aussi intenses. Sergio Ramos, qui a joué aux côtés de Ronaldo au Real Madrid entre 2009 et 2018, a semblé surpris par la nouvelle avec un simple Ah ouais ?? suivi d'un Bien joué, l'ami. L'emblématique agent Jorge Mendes a réaffirmé que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de l'histoire du football mondial, le qualifiant de symbole majeur du Portugal et du monde. De plus, Fernando Santos, l'ancien sélectionneur qui a remporté l'Euro 2016 avec l'équipe, a exprimé son admiration et son respect pour l'empreinte indélébile laissée par le joueur.

Un bilan historique et une suite logique

Cette retraite internationale clôture vingt-trois ans de service dévoué à la cause nationale. Les clubs emblématiques de sa carrière, y compris le Sporting, la Juventus, Manchester United et Al-Nassr, ont tous salué cette immense carrière. Si le Real Madrid, club avec lequel il a écrit sa légende, n'a pas encore communiqué officiellement, une réponse n'est pas attendue. La retraite internationale de Cristiano Ronaldo laisse un vide considérable mais assure une postérité historique inégalée dans le sport.