Retraite 70 ans : règles, indemnités et exceptions CVE pour les salariés

À 70 ans, l'employeur peut mettre à la retraite sans accord. Découvrez les calculs d'indemnités, l'exception CVE et les droits des seniors au chômage.

La question de la retraite à soixante-dix ans concerne directement les droits des salariés et les obligations des employeurs dans l'hexagone. Atteindre l'âge légal ne contraint pas automatiquement un travailleur à quitter son poste, mais la réglementation change radicalement à soixante-dix ans. À cette date précise, l'employeur dispose du pouvoir unilatéral de mettre en retraite son salarié. Cette mesure entraîne une indemnisation spécifique, souvent supérieure aux départs volontaires.

Consultation obligatoire avant 70 ans

Avant l'atteinte de la soixante-dixième année, la loi protège le salarié contre un départ forcé. Un employeur ne peut pas imposer la retraite sans l'accord préalable de l'intéressé. Tenter de le faire constituerait un licenciement abusif, facilement contestable devant les Prud'hommes. Cependant, une procédure encadrée existe entre soixante-sept et soixante-neuf ans. Trois mois avant les soixante-sept ans, l'employeur doit interroger par écrit le salarié sur son intention de prendre sa retraite.

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Cette demande doit être formalisée par courrier remis en main propre, par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception. Si le salarié accepte la proposition de l'employeur, il bénéficie d'une indemnité de mise à la retraite avantageuse. Ce montant est calculé sur la base la plus favorable au travailleur, combinant l'ancienneté et le salaire de référence. Cette option offre un régime fiscal et social plus favorable que le départ volontaire classique.

Exception du contrat CVE à soixante-dix ans

Il existe une seule exception majeure à cette règle de protection avant soixante-dix ans. Le contrat de valorisation de l'expérience, ou CVE, permet à l'employeur de mettre à la retraite d'office un salarié dès qu'il remplit les conditions pour percevoir sa pension au taux plein. Ce dispositif, créé en deux mille cinq, vise à favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de soixante ans et plus inscrits à France Travail. L'âge de cinquante-sept ans est applicable en cas d'accord de branche.

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Pour être éligible à ce contrat, le senior recruté ne doit avoir travaillé ni dans la même entreprise, ni dans le même groupe, au cours des six derniers mois. Cette clause stricte garantit que le contrat vise réellement un nouveau recrutement de seniors. Une fois signé, le salarié accepte d'avance les conditions de rupture conventionnelle. L'employeur peut alors exercer son droit de retraite anticipée sans attendre soixante-dix ans, contournant ainsi la procédure de consultation habituelle.

Calcul des indemnités de mise à la retraite

Le calcul des indemnités varie considérablement selon l'origine du départ. Pour un départ volontaire avant soixante-dix ans, le cadre légal s'applique par défaut. Le salarié reçoit une indemnité de départ à la retraite soumise intégralement aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu. Seuls les plans de sauvegarde de l'emploi, ou PSE, offrent des régimes dérogatoires. Le salarié touche également le solde de tout compte pour les congés payés non pris et une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, la mise à la retraite d'office, soit à soixante-dix ans avec accord, soit via le CVE, offre un avantage financier majeur. L'indemnité prévue par le Code du travail est défiscalisée dans la limite du montant le plus élevé entre l'indemnité légale et l'indemnité de départ volontaire. Prenons l'exemple de Martine, soixante-dix ans, avec dix-huit ans d'ancienneté et un salaire brut annuel de vingt-quatre mille euros. Son calcul combine des taux de un quart et un tiers selon l'ancienneté.

Le premier tronçon calcule les dix premières années à hauteur de deux mille euros multipliés par un quart, soit cinq mille euros. Le second tronçon calcule les huit années restantes à hauteur de deux mille euros multipliés par un tiers, environ cinq mille trois cent trente-trois euros. Le total atteint dix mille trois cent trente-trois euros. Ce montant est net d'impôt, contrairement au départ volontaire. Une indemnité complémentaire versée par l'entreprise reste exonérée jusqu'à un certain seuil légal.

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Situation au chômage et en invalidité

La situation change si le salarié est au chômage à l'âge légal. Si la personne a reconstitué les trimestres requis pour le taux plein, France Travail arrête l'indemnisation immédiatement. Le chômage technique ne suspend pas la fin des droits. Il est donc crucial de vérifier son numéro de Sécurité Sociale pour confirmer ses trimestres avant l'âge légal. Ne pas agir peut entraîner une rupture brutale de revenus.

Le cas de l'invalidité est plus complexe et nécessite une vigilance accrue. Si l'activité professionnelle est interrompue pour invalidité, la pension cesse d'être versée dès soixante-deux ans. La caisse de retraite, généralement la Carsat, prévient quelques mois avant l'anniversaire. Le travailleur doit demander sa retraite sans tarder pour éviter toute coupure. Si l'invalidité perdure tout en travaillant, la pension s'arrête à soixante-sept ans maximum.