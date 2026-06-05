Retrait du marché des chipolatas Hiruak : risque de toxi-infection alimentaire

Le rappel est motivé par un mauvais dosage des épices et conservateurs, associé à des défauts possibles d'emballage ou d'étanchéité. Ce cocktail peut nuire à la bonne conservation au froid et favoriser le développement de bactéries. Les chipolatas deviennent alors impropres à la consommation, avec un risque de toxi-infection alimentaire. Les symptômes possibles sont des douleurs abdominales, diarrhée, nausées, vomissements, parfois accompagnés de fièvre ou de fatigue marquée. Les enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou immunodéprimées sont particulièrement vulnérables à ce type de contamination.

Chipolatas grillées, salade de tomates, verre de rosé bien frais : ce menu d'été séduit de nombreux foyers, surtout quand la viande affiche un label rassurant comme le porc IGP du Sud-Ouest.

Ces saucisses, souvent choisies pour leur origine tracée et leur goût, s'invitent aux barbecues familiaux comme aux repas improvisés entre amis. Un rappel Hiruak Chipolata issue du porc IGP du Sud-Ouest vient pourtant troubler ces moments conviviaux. Plusieurs références de chipolatas de la marque Hiruak, vendues partout en France dans de grandes enseignes comme E.Leclerc, Carrefour, Intermarché mais aussi chez des distributeurs régionaux, font l'objet d'un retrait du marché. Les produits concernés doivent être identifiés rapidement





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