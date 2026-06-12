Retours historiques : Écosse et Haïti se retrouvent en Coupe du Monde après respectivement 28 et 52 ans d'absence

L'Écosse et Haïti font leur grand retour en Coupe du Monde après de longues absences. Les Écossais, portés par une équipe en progression, affrontent les Haïtiens qui ont su se rassurer en préparation. Analyse des forces en présence et pronostic du match.

Cette affiche signe le retour de deux nations en Coupe du Monde après une longue attente. Si l' Écosse a dû patienter 28 ans pour retrouver la compétition, il en aura fallu 52 pour Haïti !

Nous pourrions donc assister à un match ouvert cette nuit. Les Écossais ne cessent de monter en puissance ces dernières années, portés par un Scott McTominay étincelant. Ils ont notamment fait du bon travail en préparation, en battant le Curaçao (4-1) puis la Bolivie (4-0). En face, Haïti a connu des résultats plus compliqués lors des 12 derniers mois, ne gagnant que 4 de ses 14 dernières rencontres.

Les joueurs de Sébastien Migne ont toutefois pu se rassurer en préparation, en battant notamment la Nouvelle-Zélande (4-0). Dans un tel contexte, si on peut s'attendre à un match prolifique, l'Écosse devrait tout de même finir par s'imposer





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