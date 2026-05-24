Retourner les périodes d'inactivité en avantage

Les périodes d'inactivité peuvent être au contraire un avantage lors d'un entretien d'embauche. En raison de contraintes régulières, de licenciements ou d'arrêts maladie, on peut exercer des compétences personnelles non demandées par l'entreprise. Cependant, il est important de expliquer la situation s'ils y a lieu

Souvent mal perçues par les recruteurs, les périodes d'inactivité peuvent être retournées à votre avantage. En effet, au lieu de les considérer comme des échecs, ces trous dans le CV peuvent être une force en entretien d'embauche.

Pendant plusieurs décennies dans la même entreprise, mais ces changements de missions, couplés à des licenciements ou des arrêts maladies, s'accompagnent souvent de pertes de formation, d'autant plus que ce sont souvent des périodes où vous avez développé d'autres compétences qui ne relèvent pas forcément des missions proposées par l'employeur. Un atout de poids en fin de compte.

Par ailleurs, ces trous dans le CV ne sont pas forcément de votre ressort. Un licenciement, par exemple, peut être pour des raisons économiques ou pour une divergence de points de vue. Dans tous les cas, expliquez la raison, car elle peut aussi être à l'origine de ce trou dans le CV, tout comme une reconversion. Une raison d'autant plus facile à expliquer puisqu'elle est l'objet de votre présence à l'entretien d'embauche.

Mais autant de préparation est-il encore nécessaire aujourd'hui ? Le CV, longtemps pilier incontournable du recrutement, n'aurait pas suffi pour réaliser au cours du processus de recrutement, plutôt que sur un CV. Un constat qui s'explique par l'arrivée des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle et de méthodes d'évaluation modernisées. Une bascule discrète mais profonde dans la manière d'identifier les meilleurs candidats.

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Quels sont les conseils à suivre et les erreurs à éviter pour parler de ses défauts et qualités en entretien ? Quels sont les exemples de défaut à citer ? Réponse





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