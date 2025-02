Retour poussif de Neymar : Les Corinthians l'emportent sur Santos

Le premier derby entre Santos et les Corinthians depuis le retour de Neymar a vu les Corinthians l'emporter 2-1. Neymar, qui a connu un retour poussif à Santos, a été sifflé par les supporters adverses.

Le premier « classico alvinegro » de Sao Paulo entre Santos et les Corinthians depuis le retour de Neymar s'est déroulé mercredi en faveur des seconds (2-1), grâce à une autre ancienne gloire du football européen, Memphis Depay. Deux nuls et une défaite, zéro but, zéro passe décisive : les débuts de Neymar , en manque de rythme flagrant pour son retour à Santos , sont pour l'instant poussifs.

Grâce à un doublé de Yuri Alberto (17e, 44e) et à un Memphis Depay en grande forme, ce sont les Corinthians qui ont empêché cette fois la star de 33 ans de s'exprimer dans ce derby.À la peine depuis son retour dans son club formateur en provenance d'Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar a été copieusement sifflé dans l'antre des Corinthians par les supporters adverses peu reconnaissants envers le meilleur buteur de la Seleçao. Le capitaine de Santos a eu une occasion nette d'égaliser (28e) mais le gardien a repoussé sa frappe à ras de terre. Après une seconde période plus compliquée, Ney a quitté le terrain sous les huées à la 67e minute. C'est l'autre N.10, Memphis Depay, qui s'est illustré. Beaucoup plus actif, l'international néerlandais, qui fête jeudi ses 31 ans, a offert une passe décisive sur le deuxième but après un contrôle poitrine remarquable dans la surface.





