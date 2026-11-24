Enquête sur le retour d'août 2026 de Harry et Meghan au Royaume-Uni : au-delà de l'éducation, les visas américains et la fiscalité pèsent lourd.

En août 2026, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur retour au Royaume-Uni pour offrir à leurs enfants, Archie et Lilibet, une éducation de qualité et les reconnecter à leurs racines britanniques. Cependant, des informations provenant de sources gouvernementales américaines remettent en cause cette narration officielle en suggérant des contraintes administratives plus pressantes.

Problèmes de visas américains comme catalyseur principal

Une enquête révèle qu'un problème de visa américain aurait été à l'origine de ce départ précipité pour l'Angleterre, contredisant l'idée d'un simple choix familial. Les visas comportent inévitablement des dates d'expiration qui nécessitent un renouvellement régulier, ce qui pourrait expliquer la soudaineté de leur mouvement transatlantique.

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Un ancien responsable du département d'État américain a confirmé que cette procédure stricte de renouvellement constitue une contrainte logistique réelle pour les personnes vivant à l'étranger. Cette situation administrative a probablement forcé le couple à reconsidérer sa résidence principale pour éviter toute rupture de statut juridique aux États-Unis.

Stratégies fiscales et statut diplomatique privilégié

Meghan Markle pourrait détenir un visa réservé aux personnes ayant obtenu des réalisations exceptionnelles, offrant ainsi une flexibilité juridique supérieure aux visas traditionnels. Le prince Harry aurait également choisi d'éviter la demande d'une carte verte afin de neutraliser les conséquences fiscales lourdes qui accompagnent généralement cette résidence permanente.

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Cette décision stratégique permettrait au couple de maintenir une indépendance financière et fiscale tout en bénéficiant des avantages de la résidence aux États-Unis. La structure complexe de leur statut juridique illustre une gestion minutieuse de leur vie privée face aux obligations légales internationales.

Contexte familial et tensions avec la monarchie Windsor

Les relations entre les Sussex et la famille royale se sont dégradées considérablement, le prince Harry ne parlant plus à son frère et excluant Meghan de leurs événements majeurs. En mai 2025, Harry avait même indiqué à la BBC son incapacité à ramener son épouse et ses enfants au Royaume-Uni en raison du manque de protection policière garantie.

La situation judiciaire du père de Meghan Markle avait également profondément affecté la duchesse en 2021, créant des tensions supplémentaires autour de leur image publique. Ces facteurs historiques expliquent pourquoi leur retour actuel suscite autant de questions et d'analyses de la part des observateurs internationaux.

Impact durable et perspectives d'avenir pour les Sussex

Ce retour précipité en août 2026 marque un tournant décisif dans la dynamique de la famille royale, éloignant définitivement le couple du centre des activités officielles. Les conséquences fiscales et les défis liés aux visas restent des enjeux majeurs qui influenceront leurs décisions futures concernant leur résidence.

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La publication de ces informations modifie la perception publique de leur retrait, révélant que des contraintes administratives ont joué un rôle déterminant dans leur géographie résidentielle. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau les motivations souvent présentées comme purement sentimentales ou familiales par le couple royal.