Retour en images sur la réouverture de Walygator, près d'Agen

Pour sa réouverture, Walygator a entamé sa saison 2026 sous le soleil. Le public a afflué en ce premier jour d'ouverture, avec des sensations fortes, attractions familiales et pauses détente. Revivez cette journée d'ouverture en images.

Le paiement de votre abonnement La Dépêche du Midi a été refusé par votre banque. Il faut croire que l'engouement n'avait qu'hiberné. Car dès le premier jour, le parc d'attractions lot-et-garonnais a fait le plein.

Grâce à quels facteurs ? L'enthousiasme traditionnel ? Le beau temps ? Les vacances scolaires ?

Difficile de savoir réellement. En tout cas, à observer les visiteurs, tout se mélange. Quoi qu'il en soit, le public a afflué en ce premier jour d'ouverture. (Jeunes) enfants, adolescents, adultes… Le parc a réuni toutes les générations.

Sensations fortes, attractions familiales, pauses détente… Peu importe l'activité, chacun y a trouvé son compte. Revivez cette journée d'ouverture en images





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