Retour en club mitigé pour les internationaux palois face au Stade Français

Après la victoire contre le pays de Galles, et malgré les frustrations individuelles et collectives du match en Angleterre, Hugo Auradou (auteur d’une rentrée catastrophique à Twickenham), Émilien Gailleton (resté sur le banc tout le match) et Théo Attissogbe (hors groupe après avoir disputé tout le match face aux Gallois) furent les seuls palois à égayer cette rencontre de fond de cale du Top 14. « Une vraie satisfaction mais pas une surprise, d’après Piqueronies. À chaque fois qu’on les a mis, eux et l’équipe ont été performants.» Sauf à Paris concernant les autres, et sans doute ailleurs si l’on gratte un peu. Un différentiel de niveau, qui a Jean-Bouin, a fini par crever les yeux. Comment la Section n’a-t-elle pas mieux capitalisé sur ces trois ballons volés en touche par Auradou au cours des 20 premières minutes (2e, 13, 19e), sur ces 12 plaquages assénés par le deuxième ligne, où sur cette aisance technique décisive sur l’essai de Mondinat (52e) ? Comment a-t-elle manqué de faire fructifier la domination aérienne d’un Attissogbe très volontaire, aussi, dans le jeu au sol (un arrachage à la 5e) ? Tout comme Gailleton (36e), également auteur d’un doublé qui ne rapporte que si peu aux siens (10). Septième match de suite sans victoire pour le Racing 92, après leur nouvelle défaite contre Vannes, ce samedi. Ce samedi, l’écart de niveau entre le trio d’internationaux et le reste de leur bande fut donc béant. « Leurs performances sont le fruit de leur construction, estime le manager. Cela fait 20 ans qu’ils sont bien éduqués, qu’ils bossent bien, qu’ils travaillent dans la même direction », louangeait Sébastien Piqueronies après coup.L’inconvénient, c’est que les bonnes copies des uns rendent les contre-performances des autres un peu moins acceptables. À l’image de ces 5 pénalités concédées par l’axe gauche de la mêlée paloises (sur 6 au total), où de la déliquescence béarnaise sur les réceptions de coup d’envoi. Sans parler de cette apathie inexcusable sur la pénalité vite jouée amenant l’essai de Macalou. « Sur des situations comme ça, on n’a pas le droit », reconnaissait d’ailleurs le centre international Pour qui les standards ont changé. « C’est vrai que de monter à Marcoussis avec le groupe France, nous demande d’élever le curseur de nos exigences, explique Emilien Gailleton. Tu t’entraînes avec les meilleurs joueurs français, donc forcément, ton niveau s’en ressent aussi. » Puisse cette émulation rejaillir à son tour sur le reste du groupe. D’autant que la fraîcheur de ce trio, fut aussi un facteur favorisant de sa performance. « Nous n’avons pas joué, ou peu, ce qui a généré du jus », abonde celui auprès de qui « Fabien Galthié s’est excusé » de ne pas l’avoir fait rentrer. « Avec un banc en 6/2, je voyais difficilement les choses autrement. Mais j’ai plus eu les boules pour la défaite de l’équipe que pour mon cas personnel. » Hugo Auradou avait de bonnes raisons de nourrir le même type de ressenti, après ses deux bévues en sortie de banc face aux Anglais. Peut-être un levier pour mieux retrouver son meilleur niveau, comme ce fut le cas ce samedi, avec Pau. « Hugo a beaucoup de qualité, d’activité. Il couvre beaucoup de terrain, ses relais sont souvent intelligents, apprécie son manager. Mais c’est surtout un vrai leader de touche, un joueur capable de prendre des initiatives au niveau du contre défensif. On avait clairement posé la stratégie, et il l’a brillamment exécutée. C’est un point fort qu’on essaye de cultiver. » Un peu comme ceux de Théo Attissogbe, dont l’activité au niveau aérien épousait assez bien avec le plan d’occupation choisi par Piqueronies.Malgré ces trois gros atouts dans sa manche, Pau n’a pas su faire basculer un match pourtant à sa portée. Le pire dans l’histoire, reste de savoir comment la Section réagira, orpheline qu’elle sera de tout ou partie de son trio d’internationaux, samedi face à l’Usap. Où un autre choc de bas de tableau attend des Palois redevenus friables sur leurs bases.





