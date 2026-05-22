Retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby - Journal Moyen 2022

Steven Moscato, Eric Di Meco, Vincent Moscato, Marion Bartoli, Denis Charvet returning to Super Moscato Show in Rugby World Cup mode with second edition of Journal Moyen and part of First Game Discussion, Stay tuned for more updates in the post.

C'est le retour du Super Moscato en mode Coupe du Monde de Rugby avec Vincent Moscato, Stephen Brun, Éric Di Meco, Denis Charvet et Marion Bartoli.

Au programme de cette deuxième heure: les meilleurs débats foot, rugby et Omni sans oublier le Moscazap et la deuxième édition du Journal Moyen. Le cri de gueule ou le cri du cœur, le parti pris d'un des membres de la bande du Super Moscato Show. Aussitôt arrivé, aussitôt analysé, le premier débat sport du jour, c'est tous les jours dès 15 heures dans le Super Moscato Show.

Question Moyenne : quel est le plus probable cette année : 1/ DOUBLÉ CHAMPIONS CUP - TOP 14 pour UBB. OU 2/ ARTHUR FILS FAIT 1/2 FINALE À ROLAND-GARROS. Le Top de l'After Foot : L'impact du départ de Rabiot de l'OM continue de diviser dans l'After - 20/0





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