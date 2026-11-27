Le maillot PSG Jordan Night Édition Stadium 25/26 est de nouveau disponible sur la boutique officielle. Ce modèle collector à 129,99 euros célèbre les titres européens.

Le maillot du Paris Saint-Germain connu sous le nom de PSG Jordan Night Édition Stadium 25/26 réapparaît sur le site officiel après une période de rupture de stock. Ce vêtement spécifique, qui arbore un flocage honorant le statut de champions d'Europe, est proposé à nouveau à la vente sur la boutique en ligne store.psg.

Un maillot collector Back2Back remis en vente

Le PSG Jordan Night Édition Stadium 25/26 n'est pas un simple uniforme sportif, mais bien un maillot collector Back2Back destiné à être conservé dans les collections de supporters. Ce modèle incarne un symbole majeur du parcours sportif récent du club et manquait à l'appel sur la plateforme officielle store.psg depuis sa sortie initiale.

Also read Photos intimes de Gisèle Pelicot : qui se cache derrière la sulfureuse maison d’édition parisienne Tinbad ?

La direction du club a décidé de réintroduire cet article dans son inventory pour permettre aux fidences de l'équipe de se procurer ce souvenir prestigieux. Cette réédition répond à la forte demande des adeptes qui avaient loupé l'occasion d'acquérir le maillot lors de sa première commercialisation.

Technologie Dri-FIT et coupe slim par Jordan Brand

Fabriqué par la marque Jordan Brand, ce maillot se distingue par une coupe slim conçue pour reproduire fidèlement les tenues portées par les joueurs du PSG lors de leurs différentes confrontations. Le choix de cette silhouette assure un look athlétique et moderne, en adéquation avec les standards actuels du football professionnel.

Advertisement

Le point fort technologique de ce vêtement réside dans son tissu composé de polyester et de micro-billes équipées de la technologie Dri-FIT. Cette combinaison matérielle assure un séchage rapide et garantit une ventilation parfaite durant les efforts physiques, offrant ainsi un confort optimal aux porteurs.

La qualité de fabrication et les matériaux utilisés justifient le positionnement premium de ce produit dans l'offre du club. Chaque détail a été pensé pour refléter l'excellence sportive associée à la collaboration entre le Paris Saint-Germain et l'univers de la marque Jordan.

Logistique d'expédition et tarif de 129,99 euros

Le maillot PSG Jordan Night Édition Stadium 25/26 est actuellement disponible à la vente sur le site store.psg au prix de 129,99 euros. Cette somme représente l'investissement nécessaire pour posséder ce modèle exclusif intégrant les spécificités techniques de la Night Édition.

Les clients effectuant une commande bénéficieront d'un service de livraison rapide. Le maillot sera expédié vers le domicile du client ou vers un point relais de collecte sous un délai de 3 jours maximum après validation de la transaction.

Advertisement

La remise en stock de cet article rare constitue une opportunité significative pour la boutique en ligne du PSG. Cette action commerciale vise à satisfaire les collectionneurs tout en renforçant l'engagement des supporters envers le club et ses partenariats majeurs.