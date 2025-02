Retour du Beau Temps en Provence Après une Semaine Pluvieuse

Après une période maussade marquée par la pluie, le beau temps fait son retour en Provence ce week-end avec des températures agréables et un ciel bleu azur.

Après une semaine pluvieuse et un week-end maussade, le beau temps fait enfin son retour dans toute la région provençale. Ce vendredi 14 février, le ciel bleu s'est installé sur la Provence . Si le mistral souffle de Salon-de- Provence à Marseille, en passant par Marignane, avec des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h, les températures atteignent de 9 à 11 degrés Celsius, voire 12°C sur le littoral.

Ce samedi 15 février, le beau temps perdurera sur toute la région, même si le ciel pourrait légèrement se voiler en fin de journée. Le mistral sera présent uniquement dans la matinée, notamment dans la vallée du Rhône et la Camargue, avec des rafales localisées de 50 km/h maximum. Les températures minimales seront de -1°C à -3°C sur une bonne partie de la Provence, tandis que les maximales atteindront 12 à 15°C. Dimanche 16 février, la météo restera globalement similaire, avec un ciel légèrement nuageux, mais toujours sans mistral ni pluie. Les températures minimales se situeront entre 0 et -1°C dans les Bouches-du-Rhône, entre -1°C et -3°C dans le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence, et entre 4 et 5°C sur le littoral. Les maximales se situeront entre 13 et 14°C sur l'ensemble de la région, et jusqu'à 15°C sur le littoral





Provence Beau Temps Mistral Gelées Météo

