Retour des ZFE ? Conseil constitutionnel censure la suppression des zones à faibles émissions

Le Conseil constitutionnel a censuré la suppression des ZFE ainsi que plusieurs assouplissements liés au « zéro artificialisation nette » (ZAN). Ces mesures étaient introduites dans la loi de simplification du texte initial et le Conseil a jugé que ces articles n'avaient pas de lien suffisant avec le texte.

Le Conseil constitutionnel a censuré ce jeudi 21 mai la suppression des ZFE (Zones à faibles émissions) ainsi que plusieurs assouplissements liés au « zéro artificialisation nette » ( ZAN ).

Le projet de loi sur la simplification de la vie économique, voté il y a plusieurs semaines par le Parlement, prévoyait la suppression des ZFE et des mesures liées à l'artificialisation des sols. Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé que ces mesures étaient des « cavaliers legislatifs », sans lien suffisant avec le texte initial. Ces décisions ont relancé les débats sur cette mesure controversée, qui fait polémique depuis sa création





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