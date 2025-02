Une proposition de loi pourrait permettre le retour des super promotions sur les produits d'hygiène et d'entretien, bloquées à 34% depuis mars 2024. Les députés estiment que l'encadrement actuel limite la compétitivité des prix et ne répond pas aux attentes des consommateurs.

Un an après la fin des remises à plus de 34 % sur le prix des produits de droguerie, d'hygiène et de parfumerie, une proposition de loi vise à autoriser le retour des super promotions. De la lessive à -80 %, des gels douche à -60 % ou des produits vaisselle à -40 %... Depuis un an, ce type de promotion a disparu des rayons au grand dam des consommateurs, dont le budget a été fragilisé par la forte inflation de ces deux dernières années.

Les remises sont bloquées depuis mars 2024 à un plafond de 34 % en raison de la Loi Descrozaille qui visait à protéger les industriels du secteur contre les pratiques commerciales jugées trop agressives. Mais ces super remises pourraient bientôt faire leur retour, portées dans une proposition de loi défendue par le député Stéphane Travert, l'ancien ministre de l'Agriculture. Avec son collègue Julien Dive (LR), l’élu Ensemble plaide d’abord pour la prolongation du relèvement de 10 % du seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires, un dispositif créé par la loi Egalim 1. Mais en parallèle, cette proposition de loi prévoit de supprimer l’encadrement des promotions sur les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH). « Ces produits, à la différence des denrées alimentaires, ne présentent pas les mêmes enjeux en matière de souveraineté ou de protection des producteurs ». « L’encadrement actuel limite les capacités des distributeurs à répondre aux attentes des consommateurs en termes de compétitivité des prix. Sa suppression vise à redonner une plus grande liberté commerciale, tout en veillant à ne pas perturber les relations entre fournisseurs et distributeurs ».En 2024, un Français sur deux affirmait réduire sa consommation de produits d’hygiène pour des raisons économiques (selon le baromètre « Hygiène et Précarité en France », réalisé par l’Ifop pour l’association Dons solidaires, publié le 26 février). Les enseignes de la grande distribution estimaient que la loi Descrozaille leur avait coûté un manque à gagner de 350 millions d’euros, selon NielsenIQ. Le retour des super promotions pourrait donc être une bonne nouvelle pour les consommateurs qui cherchent à faire des économies.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

SUPER PROMOTIONS PRODUITS D'hygiene LOI DESCROZAILLE COMPETITIVITE CONSOMMATION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PcComponentes : Des promotions exceptionnelles sur une variété de produitsProfitez des offres spéciales de PcComponentes sur une large sélection de produits informatiques, audio, télévisions et bien plus encore. Découvrez des promotions avantageuses sur des marques renommées comme Lenovo, Samsung et Xiaomi.

Lire la suite »

PcComponentes : Des Promotions Hivernales sur une Large Gamme de ProduitsPcComponentes, un e-commerçant spécialisé dans les nouvelles technologies et le matériel informatique, propose des promotions hivernales sur une variété de produits, allant des ordinateurs portables aux téléviseurs en passant par les écouteurs et les SSD. Profitez de cette opportunité pour faire des économies sur vos achats.

Lire la suite »

Soldes Cdiscount : retrouvez ici 5 produits dans le top des ventes et des promotionsSi vous avez envie de profiter des soldes pour faire de bonnes affaires, alors, rendez-vous sur le site de Cdiscount. La célèbre plateforme vous propose des offres à ne manquer sous aucun prétexte et notamment sur ces 5 produits en top des ventes.

Lire la suite »

Soldes Lidl : Des promotions jusqu'à -70% sur des produits pharesLidl propose des réductions exceptionnelles jusqu'à -70% sur une sélection d'articles du quotidien, du high-tech au bricolage. Profitez de ce moment idéal pour équiper votre foyer sans faire exploser votre budget. Mais attention, les meilleures offres disparaissent rapidement, alors n'attendez plus pour saisir cette opportunité.

Lire la suite »

Retour des années 2000 : les baskets Nike P-6000 font leur grand retour !Les baskets Nike P-6000, phares des années 2000, reviennent en force et séduisent une nouvelle génération avec leur style unique et leur confort inégalé. Disponible à moins de 110 euros sur le site officiel Nike, cette paire rétro futuriste se démarque par son empeigne en mesh et cuir, ainsi que par sa semelle épaisse et crantée inspirée du running. Les acheteurs ont été nombreux à être conquis par ce modèle, lui attribuant une note de 4,8/5. Profitez de l'offre du moment et offrez-vous la paire P-6000 à 109,99 euros sur Nike.

Lire la suite »

Le Super Moscato Show de Retour en Mode Coupe du Monde de RugbyLe Super Moscato Show revient avec une nouvelle saison dédiée à la Coupe du Monde de Rugby. Vincent Moscato est de nouveau entouré de sa Dream Team, composée de Pierre Dorian, Adrien Aigoin, Éric Di Meco, Denis Charvet, Stephen Brun et Marion Bartoli. Le programme promet des débats sur le football, le rugby et d'autres sports, ainsi que le célèbre quizz sportif, le Kikadi.

Lire la suite »