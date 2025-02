Retour des Pailles en Plastique aux États-Unis : Une Menace pour l'Environnement ?

Donald Trump a signé un décret annulant l'interdiction des pailles en plastique à usage unique dans les agences fédérales américaines. Cette décision provoque une vive controverse, notamment en raison du caractère polluant du plastique. Malgré les efforts européens pour réduire l'utilisation du plastique, le retour des pailles en plastique aux États-Unis pourrait avoir un impact négatif sur l'environnement.

Donald Trump , le 47e président des États-Unis, a signé un décret le 10 février annulant l'objectif de son prédécesseur, Joe Biden, de se débarrasser des pailles en plastique à usage unique dans les ministères et les agences fédérales d'ici 2035. Selon Trump, l'alternative en papier ne fonctionne pas. Cette décision soulève de graves inquiétudes écologiques, le plastique étant une matière extrêmement polluante.

\En France, la loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a lancé la lutte contre la prolifération du plastique. Elle a notamment aboli la distribution de sacs plastiques à usage unique aux caisses de tous les points de vente. Cette initiative a été renforcée par une vague d'interdictions depuis 2020, notamment l'interdiction de la mise à disposition de pailles en plastique dès 2021. \À l'échelle européenne, toute marche arrière sur le rejet catégorique du plastique semble improbable. Une directive en vigueur depuis juillet 2021 interdit la mise sur le marché des pailles, assiettes ou couverts en plastique à usage unique au sein de l'Union. Une 'taxe plastique' a même été instaurée en janvier de la même année. Néanmoins, l'avènement du climatosceptique Donald Trump à la Maison Blanche pourrait encourager les entreprises américaines à contourner les directives européennes, voire à s'y opposer. Avec la montée en puissance des soutiens du milliardaire sur le Vieux continent, ces lois anti-plastique pourraient même être menacées de l'intérieur





ladepechedumidi

