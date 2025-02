Retour des «Méga-Promos» sur les Produits d'Hygiène : Une Proposition de Loi Contre l'Inflation

Deux députés français proposent de revenir sur la loi Descrozaille qui limite les promotions sur les produits d'hygiène à -34%. L'objectif est d'aider les ménages confrontés à une inflation élevée. Les industriels s'opposent à cette proposition, affirmant que la suppression des rabais a permis une baisse des prix d'autres produits.

Les députés Stéphane Travert et Julien Dive, respectivement membre du groupe «Ensemble» et du groupe LR, ont déposé une proposition de loi visant à réautoriser les « méga-promos » sur les produits d'hygiène . Cette proposition, rapportée par BFMTV, souhaite revenir sur le seuil de réduction de -34% imposé par la loi Descrozaille un an auparavant.

Les députés Travert et Dive estiment que cette mesure permettrait de soutenir les ménages confrontés à une inflation élevée sur les produits de consommation courante. Ils soulignent que les produits d'hygiène, contrairement aux denrées alimentaires, ne présentent pas les mêmes enjeux en matière de souveraineté ou de protection des producteurs. La proposition permettrait aux consommateurs d'alléger le coût de leurs courses, notamment en réduisant les prix des produits d'entretien, dont le prix a atteint entre 10 et 15 euros le baril. Une consommatrice interrogée par nos confrères témoigne de l'impact de la suppression des grandes promotions: «Avant avec les promos, j’en achetais 2-3, parce que la lessive, c’est minimum 10 euros, surtout quand il y avait des promos à -50-60%. Là, je regarde les prix, je regarde la marque, je fais très attention». Frank Rosenthal, expert en marketing du commerce, estime que «re-donner du pouvoir d'achat au consommateur avec des promotions spectaculaires est absolument essentiel » étant donné que «plus de la moitié de la population est à 10 euros près pour boucler leur fin de mois sur les courses». Cependant, les industriels s'opposent à la remise en question de la loi Descrozaille. Selon eux, la suppression des rabais a permis une baisse des prix d'autres produits dans les rayons et il ne faut pas remettre en question cet équilibre.





