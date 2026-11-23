La présence de loutres à Kuala Lumpur témoigne de l'amélioration de la rivière Klang, passant d'un niveau de pollution extrême à modéré. Une dynamique environnementale portée par des citoyens et experts locaux.

Des familles de loutres à pelage lisse, classées comme vulnérables par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sont régulièrement observées dans la capitale malaisienne de Kuala Lumpur. Cette réapparition sur les rives de la rivière Klang constitue un signal écologique fort, interprété comme le signe d'une amélioration notable de la qualité de l'eau et de la santé globale de l'écosystème urbain.

Amélioration de la qualité de l'eau de la rivière Klang

La présence de ces mammifères suggère que la rivière Klang, autrefois considérée comme l'un des cours d'eau les plus pollués au monde, offre désormais un environnement plus accueillant. Selon le classement gouvernemental malaisien, le cours d'eau est passé de l'échelon cinq, indiquant une pollution extrême, à l'échelon trois, caractérisé par une pollution modérée. Cette progression reflète des années d'efforts de dépollution menés par les autorités locales.

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Woo Chee Yoong, spécialiste malaisien de la faune sauvage, explique que l'installation des loutres est corrélée à la présence de poissons. Il souligne que leur présence valide la propreté de l'ensemble du réseau fluvial pour les communautés riveraines.

Observation citoyenne et recherche scientifique

Des vidéos de loutresTaking le soleil sur les berges bétonnées ou nageant devant des stations de métro sont devenues virales, suscitant l'enthousiasme du public. Hasan Ujang, soldat à la retraite, déclare trouver du bonheur à regarder ces animaux jouer. Cependant, Woo Chee Yoong, cofondateur en 2020 du Réseau malaisien des loutres, note qu'il est difficile de savoir si les animaux reviennent dans la ville ou si leur présence était simplement passée inaperçue.

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Le Réseau malaisien des loutres ambitionne de mettre en place un réseau de science citoyenne. L'objectif est de permettre aux habitants de rapporter leurs observations pour mieux comprendre la démographie et les déplacements des groupes de loutres, un données actuellement mal connues comparées à celles de Singapour.

Conflits et cohabitation avec les résidents

Hormis la rivière Klang, des loutres ont été repérées dans des zones moins favorables, comme le lotissement de luxe Tropicana Golf & Country Resort. Au moins douze propriétés ont vu des loutres y être observées cette année. Ces incursions, commencées l'an dernier, coïncident avec le défrichement d'une forêt voisine par une entreprise, abritant environ vingt-cinq loutres selon la sécurité du lotissement.

Yee Sze Mun, résident de 89 ans, relate que les animaux ont tué son poisson arowana, un spécimen précieux qu'il élevait depuis quinze ans. Il reconnaît que les loutres représentent une nuisance mais juge qu'elles doivent survivre. Woo Chee Yoong conseille aux résidents de bloquer les points d'entrée et d'installer des filets au-dessus des bassins pour cohabiter pacifiquement.

Enjeux environnementaux et futurs projets

Maimunah Mohd Sharif, ancienne maire de Kuala Lumpur et conseillère pour l'urbanisation durable, estime que les loutres sont un atout pour promouvoir une ville propre. Elle souhaite que l'engouement pour ces habitants de la rivière Klang serve à accélérer la dépollution. Des centaines de dispositifs de collecte de déchets et des intercepteurs solaires gérés par une ONG néerlandaise ont déjà collecté des dizaines de milliers de tonnes de déchets.

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L'objectif affiché est de faire passer la rivière Klang à l'échelon deux B du classement gouvernemental, rendant la baignade possible. Faith Foo, organisateur du festival annuel de la rivière Klang, note que les loutres changent le regard des générations qui considéraient le cours d'eau comme sale. Elles rappellent l'importance vitale de ce cours d'eau pour l'identité de la ville.