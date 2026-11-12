Retour de Ronaldinho à Ravenna : Le Ballon d'Or dispute son dernier match professionnel

Ronaldinho revient sur les terrains pour une dernière confrontation officielle avec Ravenna FC le 15 novembre. L'ancien Ballon d'Or tente de marquer son but professionnel à 46 ans.

Le légendaire attaquant brésilien Ronaldinho revêtira officiellement les crampons de Ravenna FC dimanche 15 novembre pour disputer son ultime match professionnel de sa carrière. Cette participation exceptionnelle intervient seize ans après son retrait en septembre 2015 et met fin à plus d'une décennie d'absence des terrains de haut niveau. L'événement sportif majeur se déroulera dans le cadre du derby de la piadina, une rencontre locale opposant le club emilien à son rival historique, le FC Forlì.

Contexte du match et objectifs sportifs

À 46 ans, l'ancien Ballon d'Or 2005 souhaite concrétiser une quête statistique précise en tentant d'inscrire son 300e but en carrière professionnelle. Son compteur personnel s'arrête actuellement à 299 réalisations, ce qui rend cette rencontre particulièrement symbolique pour sa légende. Le joueur portera les couleurs de Ravenna FC, club dont il est devenu actionnaire minoritaire depuis juin 2006, démontrant son attachement durable aux intérêts sportifs de la formation italienne.

Also read Football : Vincent Kompany fait son retour au centre d'entraînement du Bayern Munich après sa méningite

Stratégie marketing et engagement local

La décision de revenir sur le terrain semble répondre à une double logique sportive et commerciale visant à stimuler l'engouement populaire autour du club de Serie C. L'initiative a été officiellement validée par le maire Alessandro Barattoni, qui a confirmé le retour du champion lors d'une annonce récente saluée par la presse locale. Cette démarche permet également de célébrer la spécialité culinaire de la région d'Émilie-Romagne à travers le surnom festif donné au derby qui oppose les deux formations voisines.

Positionnement actuel de Ravenna FC

Ravenna FC occupe actuellement la deuxième place de son groupe en Serie C, l'échelon inférieur du football italien, et nourrit l'ambition légitime de promouvoir son équipe en Serie B lors de la saison en cours. La présence de Ronaldinho au sein de l'effectif constitue un atout médiatique considérable qui pourrait influencer positivement la dynamique collective du groupe. Les supporters attendent patiemment ce duel avec le FC Forlì, qui représente l'occasion idéale de见证er le dernier geste technique de l'icône du football mondial.

Advertisement

Impact médiatique et diffusion de l'événement

Cette confrontation sera diffusée en clair sur les ondes nationales et régionales, permettant à un large public de suivre cet épisode unique de la carrière du joueur de Porto Alegre. L'excitation générée par l'annonce officielle crée une atmosphère électrique autour du match, comparée à l'attente palpable ressentie depuis plusieurs mois par la communauté footballistique. Les médias internationaux suivent de près cette tentative de record personnel, considérant chaque minute de jeu comme un moment historique pour les amateurs de la belle technique.

Legacy technique et symbolisme du retour

Le dribble chaloupé et la maîtrise visuelle caractéristique de Ronaldinho ont marqué une génération entière de pratiquants et de spectateurs durant ses années fastes à Barcelone ou au Paris Saint-Germain. Son retour pour ce dernier chapitre professionnel rappelle la dimension artistique du jeu qui a fait sa renommée mondiale au début des années 2000. En chaussant à nouveau ses crampons pour Ravenna, il offre aux supporters locaux un dernier cadeau spectaculaire avant une retraite définitive des compétitions officielles de haut niveau.