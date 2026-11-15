Retour de la chasse aux pantes à Pontonx-sur-l'Adour après quatre ans d'interdiction

La chasse traditionnelle aux alouettes avec filets a repris le 6 novembre 2026 dans les Landes. Retour sur ce symbole culturel et le long combat juridique mené.

La chasse traditionnelle aux alouettes au filet a officiellement repris ses droits depuis le vendredi 6 novembre 2026. Cette date marque la fin d'une interruption de quatre années, mettant fin à une période de suspens pour les défenseurs des pratiques cynégétiques historiques en France.

Ce retour dans les Landes, plus précisément à Pontonx-sur-l'Adour, constitue un événement symbolique majeur. Il témoigne de la résilience d'une pratique ancrée dans le patrimoine local et de la capacité de ses pratiquants à maintenir leurs traditions malgré les obstacles réglementaires récents.

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Un combat juridique et scientifique abouti

Bernard Beyrie, retraité de la SNCF âgé de 81 ans, incarne cette résilience à travers son parcours personnel et son engagement durable. Cet habitant natif de Pontonx-sur-l'Adour a mené, aux côtés de la fédération de chasse, un long combat juridique et scientifique pour sauver cette méthode de capture.

Son histoire débute en 2007, lorsqu'il découvre la pratique auprès de son cousin à Saint-Vincent-de-Paul. Après une carrière en région parisienne puis à Toulouse, il revient dans ses terres natales à la retraite en 2000. Il y délaisse temporairement la chasse à la bécasse et à la palombe pour se concentrer sur les spécificités de la capture des alouettes.

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La patience et la précision technique requises

La chasse aux pantes exige une discipline rigoureuse et une compréhension fine de l'environnement naturel. Les pantes sont des filets horizontaux qui se déploient pour retomber sur le sol et capturer les oiseaux sans l'usage d'armes à feu.

Le dispositif, composé de filins d'acier, de ressorts et de filets, est relié à deux manettes installées dans la cabane du chasseur. Lorsque les oiseaux se posent dans la zone de capture, Bernard Beyrie déclenche le mécanisme. Un bruit sourd d'acier retombe, refermant les filets sur les visiteurs ailés.

Bernard Beyrie arrive généralement à 7 h 45 et reste en poste jusqu'à 11 heures. Parfois, il revient en fin de journée pour continuer l'observation. Cette méthode nécessite une patience extrême, une vertu cardinale de cette pratique où le silence et le vent sont les seuls compagnons du chasseur.

Identification précise et réglementations strictes

La distinction entre les espèces est cruciale pour le respect des normes de capture. Bernard Beyrie reconnaît l'alouette tirelire, grisolle ou turlutte à son chant aigu et à son vol presque immobile, qui révèle son poitrail blanc.

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Il différencie facilement l'oiseau de la grive, qui flotte davantage, et des étourneaux, dont les ailes ont une forme triangulaire. Les dimensions des filets sont strictement réglementées et font l'objet de contrôles réguliers. Cette précision technique garantit que la tradition n'exclut pas le respect des règles établies.

Implications pour les communautés locales

Le retour de la saison de chasse affecte directement la dynamique des communautés locales et la transmission du savoir-faire. La reproduction du chant avec un chioulet, un appeau traditionnel, fait partie intégrante de la méthode pour inviter l'oiseau à se poser au sol.

En collaboration avec les techniciens des fédérations des chasseurs, le groupe d'investigations sur la faune sauvage (Gifs) organise des comptages lors de la migration des palombes. Ces efforts de suivi contribuent à une gestion durable de la faune sauvage dans les quatre cols pyrénéens impliqués dans ces études migratoires.