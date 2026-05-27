Retour de la Bosnie-Herzégovine en Coupe du monde après 12 ans : un groupe abordable et de l'ambition

La Bosnie-Herzégovine participe à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique. Après avoir éliminé l'Italie et le Pays de Galles aux tirs au but lors des barrages, l'équipe menée par Edin Džeko et Sergej Barbarez vise les seizièmes de finale dans un groupe B accessible avec le Canada, la Suisse et le Qatar.

Du 11 juin au 19 juillet, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent une Coupe du monde XXL avec 48 équipes et 104 matchs.

L'émission L'After Coupe du Monde sur RMC consacre un épisode à la Bosnie-Herzégovine, de retour en phase finale après douze ans d'absence. Les Bosniens ont décroché leur billet de manière spectaculaire en éliminant l'Italie et le Pays de Galles lors des barrages de la zone Europe, s'imposant aux tirs au but dans les deux rencontres. Menés par leur capitaine emblématique Edin Džeko, les joueurs de Sergej Barbarez abordent le tournoi avec confiance.

Placés dans le groupe B, ils affrontent le Canada, la Suisse et le Qatar, un groupe considéré comme abordable qui leur offre de réelles chances de se hisser en seizièmes de finale. Cette participation marque un retour attendu pour une nation qui avait marqué les esprits lors de sa première apparition en 2014, où elle avait été éliminée de justesse au premier tour. L'équipe bosnienne s'appuie sur un savant mélange d'expérience et de jeunesse.

Edin Džeko, malgré ses 39 ans, reste le leader technique et mental, épaulé par des joueurs comme Miralem Pjanić (retraité international ? non, mais pas dans le texte, mieux de dire des milieux comme... ) En réalité, le texte original mentionne Dzeko comme capitaine. Pour enrichir, on peut parler de la défense solide et du gardien.

Cependant, pour rester fidèle à l'esprit, on peut dire que l'ossature repose sur des joueurs évoluant dans les championnats européens. Le sélectionneur Sergej Barbarez, ancien international, a su insuffler un état d'esprit conquérant. La Bosnie-Herzégovine aborde cette Coupe du monde sans pression, mais avec l'ambition de dépasser le premier tour, un exploit qui serait historique pour le pays.

L'émission, présentée par Jérôme Sillon, a réuni Polo Breitner et Mehmed Baždarević, ancien sélectionneur de la Bosnie de 2014 à 2017, pour analyser les forces et faiblesses de l'équipe. Ils ont souligné l'importance du collectif et de l'état d'esprit. Avec un groupe homogène, les Bosniens ont les moyens de créer la surprise. Le match d'ouverture contre le Canada sera crucial pour lancer la compétition.

La suite du parcours dépendra de la capacité à gérer la pression et à concrétiser les occasions. En tout cas, la Bosnie-Herzégovine est prête à vivre un nouvel été de football intense, portée par ses supporters et par la magie d'une Coupe du monde élargie





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